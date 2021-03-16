 Кличко лякає ″другим Буковелем″, просить уряд посилити обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

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Новини

Кличко лякає "другим Буковелем", просить уряд посилити обмеження

Віталій Кличко застеріг, що проведення матчу "Шахтар" - "Рома" за присутності понад 30 тисяч глядачів може стати "другим Буковелем". Він закликав уряд посилити протиепідемічні обмеження для "помаранчевої" зони.

Віталій Кличко вимагає від уряду посилення обмежувальних заходів

Віталій Кличко вимагає від уряду посилення обмежувальних заходів

Київська влада закликає Кабмін розширити перелік обмежувальних заходів, встановлених у "помаранчевій" карантинній зоні. Про це у вівторок, 16 березня, на пресконференції заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Київ звертається до уряду (із закликом. - Ред.) розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у "помаранчевій" зоні. (...) Також закликаю МВС, МОЗ, мінінфраструктури та держпродспоживслужбу посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів, зокрема щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торговельних, розважальних закладів, ресторанів і кафе, наповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань", - сказав Кличко, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

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Матч з десятками тисяч глядачів - "другий Буковель"

Кличко загострив увагу саме на спортивних заходах. "На четвер у столиці заплановано великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. До 35 тисяч. У нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", - зазначив Кличко.

18 березня у Києві на НСК "Олімпійський" за присутності глядачів має відбутися матч Ліги Європи УЄФА між донецьким "Шахтарем" та італійською "Ромою".

Нагадаємо, курорт "Буковель" продовжував працювати у січні, коли в Україні було запроваджено жорсткий карантин. Останніми тижнями в Івано-Франківській області склалася вкрай складна ситуація із захворюваністю на COVID-19. Спалах хвороби  значною мірою пов'язують із роботою гірськолижного курорту, який лише з 13 березня закрили на карантин.   

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Мер Києва також наголосив, що столична влада вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів, оскільки з 17 лютого цього року міста не мають права посилювати карантин на своїх територіях.

Перенесено початок шкільних канікул

Так само з огляду на загрозливу ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у Києві влада столиці ухвалила рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше - з 18 березня. Натомість дитячі садки й початкова школа працюватимуть у звичайному режимі, заявив мер Віталій Кличко.

"Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше - з четверга, 18 березня. Садки й початкова школа поки що працюватимуть у звичайному режимі", - повідомив Кличко.

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Він зазначив, що ситуація в місті складна: в стаціонарах медичних закладів столиці - понад 3,5 тисячі госпіталізованих пацієнтів, із них 71 відсоток - люди у тяжкому стані. За його словами, це найскладніша ситуація для медиків Києва з початку пандемії.

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