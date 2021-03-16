Кличко лякає "другим Буковелем", просить уряд посилити обмеження

Віталій Кличко застеріг, що проведення матчу "Шахтар" - "Рома" за присутності понад 30 тисяч глядачів може стати "другим Буковелем". Він закликав уряд посилити протиепідемічні обмеження для "помаранчевої" зони.
Київська влада закликає Кабмін розширити перелік обмежувальних заходів, встановлених у "помаранчевій" карантинній зоні. Про це у вівторок, 16 березня, на пресконференції заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Київ звертається до уряду (із закликом. - Ред.) розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у "помаранчевій" зоні. (...) Також закликаю МВС, МОЗ, мінінфраструктури та держпродспоживслужбу посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів, зокрема щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, роботи торговельних, розважальних закладів, ресторанів і кафе, наповненості громадського транспорту, проведення спортивних змагань", - сказав Кличко, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".
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Кличко загострив увагу саме на спортивних заходах. "На четвер у столиці заплановано великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. До 35 тисяч. У нинішній ситуації це може бути другим Буковелем", - зазначив Кличко.
18 березня у Києві на НСК "Олімпійський" за присутності глядачів має відбутися матч Ліги Європи УЄФА між донецьким "Шахтарем" та італійською "Ромою".
Нагадаємо, курорт "Буковель" продовжував працювати у січні, коли в Україні було запроваджено жорсткий карантин. Останніми тижнями в Івано-Франківській області склалася вкрай складна ситуація із захворюваністю на COVID-19. Спалах хвороби значною мірою пов'язують із роботою гірськолижного курорту, який лише з 13 березня закрили на карантин.
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Мер Києва також наголосив, що столична влада вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно ухвалювати рішення про встановлення обмежувальних заходів, оскільки з 17 лютого цього року міста не мають права посилювати карантин на своїх територіях.
Так само з огляду на загрозливу ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у Києві влада столиці ухвалила рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше - з 18 березня. Натомість дитячі садки й початкова школа працюватимуть у звичайному режимі, заявив мер Віталій Кличко.
"Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше - з четверга, 18 березня. Садки й початкова школа поки що працюватимуть у звичайному режимі", - повідомив Кличко.
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Він зазначив, що ситуація в місті складна: в стаціонарах медичних закладів столиці - понад 3,5 тисячі госпіталізованих пацієнтів, із них 71 відсоток - люди у тяжкому стані. За його словами, це найскладніша ситуація для медиків Києва з початку пандемії.
Віталій Кличко знову керуватиме українською столицею наступні п'ять років. Що допомогло ексбоксеру втретє поспіль перемогти в Києві - технології чи реальні досягнення? В чому секрет його успіху?