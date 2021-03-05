Блокпости замість лиж: курорт "Буковель" закрили на карантин

Керівництво Івано-Франківської області закрило на карантин найбільший в Україні гірськолижний курорт "Буковель". Як повідомляють місцеві ЗМІ, таке рішення у п'ятницю, 12 березня, було ухвалене на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Згідно з цим рішенням, в'їзд на територію Поляницької територіальної громади з 13 березня було обмежено. Безперешкодно пересуватися територією громади можуть тільки місцеві жителі або особи, які там працюють.

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"Було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Туристи не зможуть його відвідати. Якщо ви турист, то ви повинні розуміти, що ви їдете не в "Буковель" - ви їдете в "червону зону" карантину, зону підвищеної небезпеки. Ми приймаємо таке вимушене рішення, і, ймовірно, воно не останнє. Адже "червона зона", в якій ми перебуваємо, розростається, і ми не бачимо тренду до її зниження", - розповів голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Встановлять додаткові блокпости

Як повідомив начальник головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Голубош, у цьому районі встановлюються додаткові блокпости, а можливість пересуватися безперешкодно за умови дотримання карантинних вимог буде тільки у місцевих жителів або тих, хто там працює. Він також розказав, що у п'ятницю в "Буковелі" на операторів підйомників та пункти прокату лижного обладнання склали вже 51 адмінпротокол.

Нагадаємо, цього тижня на курорті "Буковель" вже були запроваджені додаткові обмеження: закрито мініринок, на чотиримісні крісельні підйомники спочатку почали пускати максимум двох, а після утворення черг - щонайбільше трьох відпочивальників.

Після віднесення Івано-Франківської області до "червоної" карантинної зони з 26 лютого на території "Буковелі" були запроваджені більш суворі карантинні обмеження: заклади громадського харчування працювали тільки навинос, були скасовані масові заходи, концерти та розважальні програми. За словами постійних відвідувачів і співробітників, кількість відпочивальників для цієї пори року була невелика, незважаючи на хороші погодні умови для катання на лижах. Регулярне пасажирське сполучення з Івано-Франківською областю зупинили на початку березня.