 Блокпости замість лиж: курорт ″Буковель″ закрили на карантин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2021

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Новини

Блокпости замість лиж: курорт "Буковель" закрили на карантин

В'їзд на територію Поляницької територіальної громади обмежено. Безперешкодно пересуватися її територією можуть тільки місцеві жителі або особи, які там працюють.

Гірськолижний курорт Буковель (архівне фото)

Гірськолижний курорт "Буковель" закрили на карантин (архівне фото)

Керівництво Івано-Франківської області закрило на карантин найбільший в Україні гірськолижний курорт "Буковель". Як повідомляють місцеві ЗМІ, таке рішення у п'ятницю, 12 березня, було ухвалене на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Згідно з цим рішенням, в'їзд на територію Поляницької територіальної громади з 13 березня було обмежено. Безперешкодно пересуватися територією громади можуть тільки місцеві жителі або особи, які там працюють.

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"Було прийнято рішення про припинення діяльності курорту "Буковель". Туристи не зможуть його відвідати. Якщо ви турист, то ви повинні розуміти, що ви їдете не в "Буковель" - ви їдете в "червону зону" карантину, зону підвищеної небезпеки. Ми приймаємо таке вимушене рішення, і, ймовірно, воно не останнє. Адже "червона зона", в якій ми перебуваємо, розростається, і ми не бачимо тренду до її зниження", - розповів голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Встановлять додаткові блокпости

Як повідомив начальник головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Голубош, у цьому районі встановлюються додаткові блокпости, а можливість пересуватися безперешкодно за умови дотримання карантинних вимог буде тільки у місцевих жителів або тих, хто там працює. Він також розказав, що у п'ятницю в "Буковелі" на операторів підйомників та пункти прокату лижного обладнання склали вже 51 адмінпротокол.

Нагадаємо, цього тижня на курорті "Буковель" вже були запроваджені додаткові обмеження: закрито мініринок, на чотиримісні крісельні підйомники спочатку почали пускати максимум двох, а після утворення черг - щонайбільше трьох відпочивальників.

Після віднесення Івано-Франківської області до "червоної" карантинної зони з 26 лютого на території "Буковелі" були запроваджені більш суворі карантинні обмеження: заклади громадського харчування працювали тільки навинос, були скасовані масові заходи, концерти та розважальні програми. За словами постійних відвідувачів і співробітників, кількість відпочивальників для цієї пори року була невелика, незважаючи на хороші погодні умови для катання на лижах. Регулярне пасажирське сполучення з Івано-Франківською областю зупинили на початку березня.

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