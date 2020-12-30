 ″Укрзалізниця″ призупиняє продаж квитків до Івано-Франківської області | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2021

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Новини

"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків до Івано-Франківської області

Продаж квитків у напрямку населених пунктів області та в зворотному напрямку буде призупинено на рейси з 26 лютого по 12 березня.

Укрзалізниця припиняє продаж квитків до Івано-Франківської області

"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків до Івано-Франківської області

"Укрзалізниця" у зв'язку епідемічною ситуацією в Івано-Франківській області з 00:00 26 лютого до 12 березня призупиняє продаж квитків у напрямку населених пунктів області та в зворотному напрямку.

Про це у середу, 24 лютого, повідомляє преслужба компанії. Згідно з повідомленням, продаж проїзних документів буде відновлено одразу після поліпшення епідемічної ситуації в регіоні.

Для пасажирів, які придбали квитки раніше, "Укрзалізниця" спільно з міністерством інфраструктури розробляє механізм, який дозволить пасажирам безпечно дістатися до місць призначення.

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Також в "Укрзалізниці" наголошують, що 24-го та 25 лютого всі поїзди прямуватимуть за розкладом, а у продажу ще є квитки на рейси з Івано-Франківщини. У компанії пообіцяли за необхідності надати додаткові вагони, аби ті, хто вже запланував подорож, мали змогу максимально безпечно покинути регіон.

Урядова заборона на перевезення пасажирів для "червоної" зони 

Раніше 24 лютого український уряд на засіданні погодив впровадження заборони на перевезення пасажирів залізничним, а також автомобільним та міським електротранспортом в областях, які віднесені до "червоної" зони епідемічної небезпеки. Винятком є лише транзитні перевезення.

Також дозволено перевезення спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, рішення щодо яких приймають у кожному окремому випадку відповідно до заявки обласних державних адміністрацій за узгодженням із мінінфраструктури та міністерством охорони здоров'я, а також у приміському сполученні, рішення щодо яких ухвалюють облдержадміністрації.

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Нагааємо, за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківську область включено в "червону" зону епідемічної небезпеки з 26 лютого.

Оновлене карантинне зонування

Кабінет міністрів впровадив оновлене карантинне зонування з 24 лютого. На території країни, як і раніше, діятимуть чотири рівні епіднебезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".

"Зелений" рівень встановлюватиметься одночасно на всій території України й дасть змогу ослабити карантинні обмеження. Його буде досягнуто, якщо рівень захворюваності на грип і ГРВІ на території не менше ніж 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотка епідпорога, встановленого для регіону. Другий показник - це коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР і на антиген менше ніж 5 відсотків.

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З 24 лютого на всій території України діятиме "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють наразі в країні з деякими послабленнями.

На "помаранчевому" рівні місцеві органи самоврядування можуть упроваджувати додаткові обмеження.

На "червоний" рівень область переходитиме, якщо є перевищення щонайменше двох показників упродовж трьох днів поспіль."Червоний" рівень в області впроваджуватиме комісія з ТЕБ і НС, обмеження вводяться впродовж 48 годин після його впровадження.

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