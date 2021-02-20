В Україні розгорнули перший мобільний госпіталь для пацієнтів з коронавірусом

Перший тимчасовий мобільний госпіталь для пацієнтів із коронавірусом, який розгорнули в Івано-Франківській області, повністю готовий до роботи і прийому перших хворих. Про це у понеділок, 22 лютого, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій у рамках виконання доручення уряду розгорнула мобільний госпіталь ДСНС на території Богородчанської центральної районної лікарні. Госпіталь складається з 30 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, і розрахований на 120 ліжок", - йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

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У госпіталі функціонують приймальне відділення, блок інтенсивної терапії, а також палати для пацієнтів. При цьому кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. "Госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я. На місці організовано роботу штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою області", - зазначають у ДСНС. Повідомляється, що госпіталь уже повністю готовий для прийому COVID-хворих.

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Нагадаємо, Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення про введення на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу. Станом на 17 лютого в області було заповнено вже майже 73 відсотки ліжок, а кількість активних хворих перевищувала показники в Києві, при цьому в деяких населених пунктах Прикарпаття показник заповнюваності ліжок у лікарнях для COVID-пацієнтів перевищував 90 відсотків.

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Через нестачу місць для пацієнтів із коронавірусом у регіоні було ухвалено рішення розгорнути на базі Богородчанської і Лисецької лікарень, а також Верховинської та Заболотівської багатопрофільних лікарень перший в Україні тимчасовий мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19.

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Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Johnson&Johnson: достатньо однієї дози Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen. Автор: Андрій Гурков

