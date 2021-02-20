На Прикарпатті розгортають мобільний госпіталь на 120 ліжко-місць - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про розгортання мобільного госпіталю на 120 ліжок для розміщення пацієнтів з коронавірусом в Івано-Франківській області. Про це Аваков написав у суботу, 20 лютого, в соціальній мережі Twitter. За даними міністра, шпиталь розгортають співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Госпіталь налічує кілька модулів і має 120 ліжко-місць, укомплектованих необхідним медичним обладнанням", - наголосив Аваков.

За його словами, мобільний госпіталь розгортають через значне погіршення епідемічної ситуації з коронавірусом на Прикарпатті та брак ліжок для хворих на COVID-19 у регіоні.

Раніше цього дня міністерство охорони здоров'я України повідомило, що в Івано-Франківській області за останню добу зареєстрована найбільша кількість нових підтверджених випадків коронавірусу - 738. Загалом в Україні станом на 20 лютого було зафіксовано 6 295 нових випадків COVID-19.

Як повідомлялося, 17 лютого Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) ухвалила рішення про запровадження на території області карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

Дивитись відео 26:18 Поділитись Український імунолог про колективний імунітет, щеплення від COVID-19 та російську вакцину (12.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3pH4k Український імунолог про колективний імунітет, щеплення від COVID-19 та російську вакцину (12.02.2021)