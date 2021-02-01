В Україні вже кілька днів поспіль зростає кількість COVID-випадків

За минулу добу в Україні зафіксовано 6237 нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізована 1941 особа з COVID-19. Про це в четвер, 18 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено близько 4,2 тисячі нових випадків, а ще за день до цього - 3,1 тисячі підтверджених заражень.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померли 163 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, одужали 5225 людей. У країні за добу провели 64 688 тестувань, зокрема методом ПЛР - 28 941 тест, методом ІФА - 15 056. Днем раніше було проведено 47 тисяч тестувань, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 20 691.

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Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено Івано-Франківській (799), Вінницькій (514) областях, у Києві (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

Загалом від початку пандемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,2 мільйона, померли 24 852 людини, в яких підтвердили інфікування.

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