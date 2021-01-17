В Україні дозволили масові заходи та спортивні змагання з глядачами

Відсьогодні в Україні дозволені масові заходи та спортивні змагання з глядачами при заповненості половини трибун. Це дозволить київському "Динамо" провести матч проти бельгійського "Брюгге" з глядачами.
В Україні з четверга, 18 лютого, дозволено проведення масових заходів за умови, що на одну людину припадатиме щонайменше чотири квадратних метри, або ж при заповненості приміщення до 50 відсотків. Про це йдеться в оприлюдненій цього дня постанові уряду №104. Також дозволено проведення матчів професійних спортклубів з глядачами за умови заповненості трибун не більш ніж на 50 відсотків та з дотриманням санітарних і протиепідемічних заходів.
Відповідну постанову уряд затвердив напередодні з одноденним доопрацюванням. Таким чином, нею дозволено проведення з глядачами 18 лютого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між київським "Динамо" та бельгійським "Брюгге" на стадіоні "Олімпійський". Відповідно до норм постанови, на матчі можуть бути присутні понад 30 тисяч глядачів.
Нагадаємо, дана постанова встановлює з 24 лютого в Україні дію адаптивного карантину, який триватиме щонайменше до 30 квітня. Також впроваджений "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.
Рівні епідемічної небезпеки визначатимуться на підставі щоденної оцінки низки показників, серед яких захворюваність на грип і ГРВІ, заповненість ліжок, відведених для госпіталізації хворих коронавірусом, динаміка госпіталізації, показники, що характеризують тестування осіб з підозрою на COVID-19.
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В області встановлюється "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, якщо перевищено хоча б один показник. Водночас цей рівень не передбачає введення додаткових обмежень, а сигналізує про наближення до "червоної зони", хоча місцева влада може ухвалити рішення про такі заходи самостійно. "Червона зона" характеризується перевищенням щонайменше двох показників протягом трьох днів поспіль і передбачає запровадження суворих обмежень, які діяли з 8 по 24 січня. Зокрема, буде заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, розважальних закладів, шкіл, непродовольчих ринків і магазинів, басейнів і фітнес-залів. Утім, під час дії жорсткого карантину була дозволена робота гірськолижних курортів, що викликало шквал критики на адресу уряду.