 В Україні дозволили масові заходи та спортивні змагання з глядачами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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Новини

В Україні дозволили масові заходи та спортивні змагання з глядачами

Відсьогодні в Україні дозволені масові заходи та спортивні змагання з глядачами при заповненості половини трибун. Це дозволить київському "Динамо" провести матч проти бельгійського "Брюгге" з глядачами.

НСК Олімпійський зможе прийняти глядачів 18 лютого на матчі Динамо проти Брюгге

НСК "Олімпійський" зможе прийняти глядачів 18 лютого на матчі "Динамо" проти "Брюгге"

В Україні з четверга, 18 лютого, дозволено проведення масових заходів за умови, що на одну людину припадатиме щонайменше чотири квадратних метри, або ж при заповненості приміщення до 50 відсотків. Про це йдеться в оприлюдненій цього дня постанові уряду №104. Також дозволено проведення матчів професійних спортклубів з глядачами за умови заповненості трибун не більш ніж на 50 відсотків та з дотриманням санітарних і протиепідемічних заходів.

Відповідну постанову уряд затвердив напередодні з одноденним доопрацюванням. Таким чином, нею дозволено проведення з глядачами 18 лютого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між київським "Динамо" та бельгійським "Брюгге" на стадіоні "Олімпійський". Відповідно до норм постанови, на матчі можуть бути присутні понад 30 тисяч глядачів.

Нагадаємо, дана постанова встановлює з 24 лютого в Україні дію адаптивного карантину, який триватиме щонайменше до 30 квітня. Також впроваджений "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Рівні карантину в Україні

Рівні епідемічної небезпеки визначатимуться на підставі щоденної оцінки низки показників, серед яких захворюваність на грип і ГРВІ, заповненість ліжок, відведених для госпіталізації хворих коронавірусом, динаміка госпіталізації, показники, що характеризують тестування осіб з підозрою на COVID-19.

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В області встановлюється "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, якщо перевищено хоча б один показник. Водночас цей рівень не передбачає введення додаткових обмежень, а сигналізує про наближення до "червоної зони", хоча місцева влада може ухвалити рішення про такі заходи самостійно. "Червона зона" характеризується перевищенням щонайменше двох показників протягом трьох днів поспіль і передбачає запровадження суворих обмежень, які діяли з 8 по 24 січня. Зокрема, буде заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, розважальних закладів, шкіл, непродовольчих ринків і магазинів, басейнів і фітнес-залів. Утім, під час дії жорсткого карантину була дозволена робота гірськолижних курортів, що викликало шквал критики на адресу уряду.

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