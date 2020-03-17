Кличко відзвітував про роботу за рік: з чим Київ іде у 2021-й?

Міський голова Києва Віталій Кличко прозвітував за рік роботи. Громадські активісти та політики критикують столичну владу за цілу низку нерозв'язаних проблем і відсутність стратегії.
У четвер, 17 грудня, міський голова Києва Віталій Кличко виступив зі звітом діяльності на столичного мера за 2020 рік. Він поскаржився на складні умови роботи через кризу корнавірусу, але розрекламував досягнення своєї адміністрації у протидії пандемії і у вирішенні цілої низки інших проблем. Кличко звітував у джинсах, без краватки і у неформальному піджаку, який одразу скинув. Він підкреслено бадьоро понад годину виступав зі звітом, невпинно пересуваючись без трибуни і з петличним радіомікрофоном. Колонна зала КМДА була прикрашена шаржами на Кличка та цитатами з його недавно презентованої громадськості "Самоіронічної книжки".
Серед своїх досягнень київський мер назвав відкритий для громадськості бюджет, цифровізацію сервісів, зокрема, оплати проїзду в громадському транспорті, збільшення видатків на освіту, охорону здоров'я та соціальний захист. Кличко похвалився і тим, що Київ першим в Україні запровадив закупівлі за електронною системою ProZorro і розповів про виділення 600 мільйонів гривень на медзаклади міста під час пандемії коронавірусу і більше мільярда гривень на доплати лікарям.
Майже щодня стрічки столичних новин починаються із фрази "затори паралізували центр Києва". Автомобільні вихлопи газів становлять до 90 відсотків забруднень столичної атмосфери. За рейтингом IQAir, в один із квітневих днів цього року повітря у Києві було найбруднішим у світі.
Звітуючи за 2020 рік, мер визнав наявність транспортної проблеми, але значно більше говорив про будівництво велодоріжок і станцій велопрокату, обіцяв, що "сучасний електротранспорт має витіснити відгук минулого - маршрутки" і про плани відкриття до кінця 2021 року двох нових станцій метро. До слова, три роки тому, під час візиту в Україну міністра транспорту Німеччини, Кличко говорив про розробку німецькими експертами транспортної стратегії для української столиці. Відтоді, однак, вона так і не з'явилася.
Адміністратор "Київської транспортної спільноти" у соцмережі Facebook Данило Шевченко у розмові з DW зазначив, що якість транспортних перевезень у Києві за рік не змінилася і не стала кращою чи гіршою. "Обурює повільність та високий рівень корупції, лобіювання інтересів маршруток", - сказав Шевченко. За його оцінкою, закуплені столицею 200 нових білоруських автобусів не поповнили популярні маршрути "через лобіювання маршрутних таксі у Київраді".
Попри запевнення Кличка у тому, що будівництво Подільсько-Воскресенського мосту триває день і ніч, Шевченко вважає, що темпи цього будівництва суттєво впали під кінець року. "Це пов'язують з тим, що скандальний забудовник "Еко-Буд-Трейд" заборгував гроші субпідрядникам", - зазначив громадський активіст. На його думку, столиці вкрай необхідна нова кільцева дорога поза межами Києва замість існуючої, яка вже перетворилася на внутрішню, а також ще один міст через Дніпро для транзитного транспорту.
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Перед звітом Кличка комунальні служби Києва кволо боролися із ожеледдю, а на щойно відремонтованому шулявському мостовому переході впали на проїжджу частину стовпи освітлення. Ці події стали приводом для обурення киян і численних "фотожаб" у соціальних мережах. Проте міський голова у своєму звіті про це не згадував.
Один з конкурентів Кличка на нещодавніх виборах міського голови, ексміністр житлового та комунального господарства, а нині депутат парламенту від "Батьківщини" Олексій Кучеренко пояснив обидва прикрі випадки "наслідками проблем управління Києвом" і додав, що управлінській команді мера катастрофічно бракує стратегії і вона "не встигає реагувати на виклики".
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Оновлення парків і скверів Києва ексбоксер і чинний міський голова Києва назвав одним з ключових пріоритетів своєї адміністрації. Він сповістив про "ремонт 80 парків і скверів, а ще 86 зелених зон отримали статус парків і скверів". Проте Українська природоохоронна група (UNCG) заявила про скорочення заповідних територій Києва у проєкті нового генплану Києва. Інші активісти не припиняють повідомляти про винищення зелених зон столиці під час будівництва нових житлових кварталів та офісних споруд. "Забудовники прагнуть переробити під себе генплан і женуться тільки за квадратними метрами… Висотні нетрі, мета яких лише відбити гроші", - вважає віцепрезидентка Національної спілки архітекторів України Олена Олійник.
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Своєю чергою, ексдепутатка Київради Ольга Балицька зазначила, що ніхто з київських можновладців ніколи не був покараний за порушення норм містобудування. "Для більшості забудов у центрі містобудівні умови та обмеження видавала одна і та ж людина. Яку відповідальність вона понесла? Та ніякої", - стверджує Балицька.
До слова, 2020 року спеціалізований ресурс SkyscraperPage визнав Київ першим у Європі за кількістю висотних будівель, нарахувавши у місті 1199 споруд вище за 35 метрів (12 поверхів).
Водночас позитивні зміни у Києві за рік оцінили упорядники рейтингу найкращих міст світу "The World's best cities", у якому 2020 року Київ посів 87-е місце, опинившись між Кувейтом та нижньосаксонським Ганновером. Українська столиця покращила свої показники на 52 пункти проти минулого року. Тоді Київ перебував лише на 139 позиції. Водночас, у рейтингу міжнародної консалтингової HR-компанії Mercer зафіксоване збільшення у Києві видатків на проживання - 106 місце серед найдорожчих міст світу. згідно Столиця України піднялась за рік у цьому рейтингу на 44 позиції угору.