 Кличко відзвітував про роботу за рік: з чим Київ іде у 2021-й? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.12.2020

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Україна

Кличко відзвітував про роботу за рік: з чим Київ іде у 2021-й?

Міський голова Києва Віталій Кличко прозвітував за рік роботи. Громадські активісти та політики критикують столичну владу за цілу низку нерозв'язаних проблем і відсутність стратегії.

Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко (архівне фото)

У четвер, 17 грудня, міський голова Києва Віталій Кличко виступив зі звітом діяльності на столичного мера за 2020 рік. Він поскаржився на складні умови роботи через кризу корнавірусу, але розрекламував досягнення своєї адміністрації у протидії пандемії і у вирішенні цілої низки інших проблем. Кличко звітував у джинсах, без краватки і у неформальному піджаку, який одразу скинув. Він підкреслено бадьоро понад годину виступав зі звітом, невпинно пересуваючись без трибуни і з петличним радіомікрофоном. Колонна зала КМДА була прикрашена шаржами на Кличка та цитатами з його недавно презентованої громадськості "Самоіронічної книжки". 

Серед своїх досягнень київський мер назвав відкритий для громадськості бюджет, цифровізацію сервісів, зокрема, оплати проїзду в громадському транспорті, збільшення видатків на освіту, охорону здоров'я та соціальний захист. Кличко похвалився і тим, що Київ першим в Україні запровадив закупівлі за електронною системою ProZorro і розповів про виділення 600 мільйонів гривень на медзаклади міста під час пандемії коронавірусу і більше мільярда гривень на доплати лікарям.

Найзабрудненіше повітря у світі

Майже щодня стрічки столичних новин починаються із фрази "затори паралізували центр Києва". Автомобільні вихлопи газів становлять до 90 відсотків забруднень столичної атмосфери. За рейтингом IQAir, в один із квітневих днів цього року повітря у Києві було найбруднішим у світі.

Звітуючи за 2020 рік, мер визнав наявність транспортної проблеми, але значно більше говорив про будівництво велодоріжок і станцій велопрокату, обіцяв, що "сучасний електротранспорт має витіснити відгук минулого - маршрутки" і про плани відкриття до кінця 2021 року двох нових станцій метро. До слова, три роки тому, під час візиту в Україну міністра транспорту Німеччини, Кличко говорив про розробку німецькими експертами транспортної стратегії для української столиці. Відтоді, однак, вона так і не з'явилася.

Адміністратор "Київської транспортної спільноти" у соцмережі Facebook Данило Шевченко у розмові з DW зазначив, що якість транспортних перевезень у Києві за рік не змінилася і не стала кращою чи гіршою. "Обурює повільність та високий рівень корупції, лобіювання інтересів маршруток", - сказав Шевченко. За його оцінкою, закуплені столицею 200 нових білоруських автобусів не поповнили популярні маршрути "через лобіювання маршрутних таксі у Київраді".

Попри запевнення Кличка у тому, що будівництво Подільсько-Воскресенського мосту триває день і ніч, Шевченко вважає, що темпи цього будівництва суттєво впали під кінець року. "Це пов'язують з тим, що скандальний забудовник "Еко-Буд-Трейд" заборгував гроші субпідрядникам", - зазначив громадський активіст. На його думку, столиці вкрай необхідна нова кільцева дорога поза межами Києва замість існуючої, яка вже перетворилася на внутрішню, а також ще один міст через Дніпро для транзитного транспорту.

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Стовпи освітлення теж "втомилися"

Перед звітом Кличка комунальні служби Києва кволо боролися із ожеледдю, а на щойно відремонтованому шулявському мостовому переході впали на проїжджу частину стовпи освітлення. Ці події стали приводом для обурення киян і численних "фотожаб" у соціальних мережах. Проте міський голова у своєму звіті про це не згадував.

Один з конкурентів Кличка на нещодавніх виборах міського голови, ексміністр житлового та комунального господарства, а нині депутат парламенту від "Батьківщини" Олексій Кучеренко пояснив обидва прикрі випадки "наслідками проблем управління Києвом" і додав, що управлінській команді мера катастрофічно бракує стратегії і вона "не встигає реагувати на виклики".

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Оновлення парків і скверів Києва ексбоксер і чинний міський голова Києва назвав одним з ключових пріоритетів своєї адміністрації. Він сповістив про "ремонт 80 парків і скверів, а ще 86 зелених зон отримали статус парків і скверів". Проте Українська природоохоронна група (UNCG) заявила про скорочення заповідних територій Києва у проєкті нового генплану Києва. Інші активісти не припиняють повідомляти про винищення зелених зон столиці під час будівництва нових житлових кварталів та офісних споруд. "Забудовники прагнуть переробити під себе генплан і женуться тільки за квадратними метрами… Висотні нетрі, мета яких лише відбити гроші", - вважає віцепрезидентка Національної спілки архітекторів України Олена Олійник.

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Своєю чергою, ексдепутатка Київради Ольга Балицька зазначила, що ніхто з київських можновладців ніколи не був покараний за порушення норм містобудування. "Для більшості забудов у центрі містобудівні умови та обмеження видавала одна і та ж людина. Яку відповідальність вона понесла? Та ніякої", - стверджує Балицька.

До слова, 2020 року спеціалізований ресурс SkyscraperPage визнав Київ першим у Європі за кількістю висотних будівель, нарахувавши у місті 1199 споруд вище за 35 метрів (12 поверхів).

Водночас позитивні зміни у Києві за рік оцінили упорядники рейтингу найкращих міст світу "The World's best cities", у якому 2020 року Київ посів 87-е місце, опинившись між Кувейтом та нижньосаксонським Ганновером. Українська столиця покращила свої показники на 52 пункти проти минулого року. Тоді Київ перебував лише на 139 позиції. Водночас, у рейтингу міжнародної консалтингової HR-компанії Mercer зафіксоване збільшення у Києві видатків на проживання - 106 місце серед найдорожчих міст світу. згідно Столиця України піднялась за рік у цьому рейтингу на 44 позиції угору.

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    Автор: Ольга Журавльова


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