Степанов: В Україні почався "важкий період" через новий варіант коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив, що Україна увійшла у досить важкий період через поширення нового варіанту коронавірусу. Про це він заявив у п'ятницю, 12 березня, в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Ми повинні розуміти, що ми зайшли в досить важкий період із точки зору нового штаму коронавірусу. Ми це бачимо, про це говорять лікарі, він більш контагіозний, і більше людей заражається, вражає молодих людей. Ми бачимо зміни клінічної картини, він вражає центральну нервову систему, нирки, печінку. Зовсім інша клінічна картина", - сказав Степанов, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Разом із тим, коментуючи ситуацію в Івано-Франківській області, Степанов зазначив, що вона стабілізувалася. "За кількістю хворих, я думаю, мер (Івано-Франківська. - Ред.) це підтвердить, за останні кілька днів ми бачимо стабілізацію ситуації, я маю на увазі, що у нас немає такого зростання захворювання, яке було. Івано-Франківська область вже не входить у топ за кількістю хворих", - сказав міністр.

Львів на порозі "червоної зони"

Також Степанов повідомив, що запропонував меру Львова Андрію Садовому запровадити в місті превентивні карантинні обмеження для запобігання потрапляння Львова до червоної зони.

"Львів ще не знаходиться на "червоному" рівні, але темпи зростання, особливо кількості госпіталізованих, дуже сильно тримають у напрузі. Сьогодні я провів нараду, звернувся до мера Садового, щоб вони не чекали, а можливо, вже зараз можна ввести місцевим рішенням відповідні обмежувальні заходи, які не будуть бити по економіці, але, з іншого боку, трохи зупинять захворюваність", - сказав він.

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Серед цих заходів, за словами Степанова, може бути, зокрема, переведення школярів старше четвертого класу на дистанційне навчання або більш ранні канікули для них. "Це зменшить мобільність населення. Це одна з дій, які можуть зробити у Львові. Андрій Іванович з цим погодився", - сказав він.

За минулу добу в Україні зафіксували 13 276 нових випадків зараження коронавірусом.

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