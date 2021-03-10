 В Україні за добу госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

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Новини

В Україні за добу госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19

В Україні за останню добу виявили 9084 нових випадки інфікування коронавірусом, померли 262 людини, в яких підтвердили інфікування. Госпіталізовано рекордне число пацієнтів з COVID-19 - 4250.

В Україні за добу госпіталізовано рекордні 4250 пацієнтів з COVID-19

В Україні за добу госпіталізовано рекордні 4250 пацієнтів з COVID-19 (на фото: в одній з лікарень Ужгорода)

В Україні минулої доби підтвердили 9084 нових випадки інфікування коронавірусом. Про це у четвер, 11 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Найбільшу кількість нових заражень зафіксували в Києві (853), Вінницькій (659), Львівській (600), Одеській (588) та Чернівецькій (587) областях.

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Також минулої доби померли 262 людини, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, госпіталізували 4250 пацієнтів з COVID-19, що є новим рекордним показником з початку пандемії. Попередній найвищий показник добової кількості госпіталізованих з COVID-19 зафіксували 6 березня - 3956.

Минулої доби провели 106464 тестувань на коронавірус, з них методом ПЛР - 47365, методом ІФА - 18615, досліджень експрестестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40484.

Зросла кількість щеплень

Минулої доби у порівнянні з попередніми днями відчутно зросла кількість щеплень від коронавірусу - було вакциновано 5898 осіб. Всього ж від початку кампанії зробили щеплення 29378 людям, усі вони отримали першу дозу вакцини, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

10 березня найбільше людей вакцинували в Тернопільській області (500), а найменше - у Чернігівській області (40). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість зроблених щеплень - у Донецькій області (3504), найменша - у Закарпатській області (494 щеплення). У Донецькій області робили щеплення зокрема військовослужбовцям, залученим до Операції об'єднаних сил.

Раніше цього тижня Максим Степанов обурився повільними темпами вакцинації від коронавірусу в країні. 8 березня в Україні за добу вакцинували лише 1171 людину.

Нагадаємо, в Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення. Президент України Володимир Зеленський і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця. За його словами, на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

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