Майже 13 тисяч: в Україні різко зросла кількість нових заражень коронавірусом за добу

В Україні за минулу добу зафіксували 12 946 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у п'ятницю, 12 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Найбільшу кількість нових заражень підтвердили у Житомирській (1310), Вінницькій (940), Одеській (757), Львівській (704), Київській (697) областях та у Києві (896).

Також минулої доби померли 230 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, а госпіталізували 3843 особи з COVID-19.

Напередодні провели 100 718 тестувань, з яких методом ПЛР - 46 396, методом ІФА - 18 342, дослідження експрестестами на антиген до SARS-CoV-2 - 35 980.

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За весь час епідемії в Україні підтверджено близько 1,43 мільйона випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2, померли 27 915 людей, у яких зафіксували зараження.

Кількість щеплень продовжує зростати

Минулої доби у порівнянні з попередніми днями відчутно зросла кількість щеплень від коронавірусу - було вакциновано 8 859 осіб. Всього ж від початку кампанії щеплення в Україні зробили 38 237 людям, усі вони отримали першу дозу вакцини, повідомило міністерство охорони здоров'я у Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

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За добу найбільше щеплень зробили у Київській області (950). За весь період кампанії з вакцинації найбільше щеплень було зроблено у Донецькій області (4114), найменше - у Чернігівській області (626).

Нагадаємо, в Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. 24 лютого у країні розпочалася кампанія з вакцинації населення. Президент України Володимир Зеленський і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і охоплювати від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця. За його словами, на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.