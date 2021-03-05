 В Україні за добу вакцинували від коронавірусу лише 3277 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2021

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В Україні за добу вакцинували від коронавірусу лише 3277 людей

В Україні 5 березня від коронавірусу щепили 3277 людей, загалом від початку кампанії - 15758. Тим часом кількість нових випадків зараження коронавірусом зберігається на високому рівні.

В Україні минулої доби щепили лише 3277 людей

В Україні минулої доби щепили лише 3277 людей

В Україні 5 березня вакцинували  від коронавірусу 3277 осіб. Всього від початку кампанії щеплено 15758 осіб, усі вони отримали першу дозу, повідомлило у суботу, 6 березня, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) на своєму сайті.

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За добу найбільше людей вакцинували у Донецькій області (360), найменше - у Чернігівській області (30). За весь період кампанії найбільше щеплень зробили у Донецькій області (1470), найменше - у Закарпатській області (284). Відносно високий показник у Донецькій області вочевидь пов'язаний з вакцинацією військовослужбовців, залучених до Операції об'єднаних сил.

Нагадаємо, в Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації населення. Президент України Володимир Зеленський і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця. За його словами, на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

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Високі показники нових заражень коронавірусом в Україні

За даними МОЗ, минулої доби в Україні підтвердили 9144 нових випадки зараження коронавірусом. Найбільшу кількість нових випадків зафіксували у Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

Крім того, минулої доби померли 156 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, госпіталізували 3309 пацієнтів. Днем раніше зафіксували 10155 нових заражень, померли 172 людини з коронавірусом, 3355 пацієнтів було госпіталізовано.

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