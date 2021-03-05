 Коронавірус в Україні: понад 10 тисяч нових інфікувань другий день поспіль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

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Коронавірус в Україні: понад 10 тисяч нових інфікувань другий день поспіль

Другу добу поспіль українські медики фіксують понад 10 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби в Україні. Так само високим лишається і рівень госпіталізації.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок п'ятниці, 5 березня, зафіксовано 10 155 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19 протягом попередньої доби. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"10 155 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні (...). Зокрема, захворіли 577 дітей і 345 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 355 осіб, летальних випадків - 172, одужали - 4 149 людей", - написав Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Таким чином вже другу добу поспіль в Україні фіксують понад 10 тисяч нових випадків інфікування COVID-19: 4 березня повідомлялося про 10 057 нових заражень. Такий показник значно вищий за попередні дні березня. Приміром, 3 березня було 7 235 нових випадків інфікування, 2 березня повідомлялося про 5 336 нових заражень, а 1 березня таких випадків було 4 285.

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Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок п'ятниці становила 1 384 917 людей, 26 763 людини - померли, одужали - 1 191 022 людини. За останню добу найбільшу кількість заражень виявлено в Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого розпочалася кампанія з вакцинації населення від коронавірусу. Станом на 4 березня вакциновано 9568 осіб. Всі вони отримали лише першу дозу вакцини. Нещодавно Степанов поділився планами МОЗ вийти влітку на рівень вакцинації від п'яти до семи мільйонів щеплень щомісяця.

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