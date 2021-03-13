 Найбільше від початку року: понад 13 тисяч нових інфікувань коронавірусом в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Найбільше від початку року: понад 13 тисяч нових інфікувань коронавірусом в Україні

В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися понад 13 тисяч осіб, 3967 хворих на COVID-19 було госпіталізовано.

Медпрацівники у захисних костюмах і хворий на COVID-19 в лікарні міста Любар (фото з архіву)

В Україні зростає кількість нових заражень коронавірусом

В Україні за минулу добу зафіксували 13 276 нових випадків зараження коронавірусом. Про це в суботу, 13 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Читайте також: Степанов: В Україні почався "важкий період" через новий варіант коронавірусу

Найбільшу кількість нових заражень підтвердили у Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях. Також минулої доби померли 243 людини, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, а госпіталізували 3967 осіб з COVID-19.

Напередодні провели 99 270 тестувань, з яких методом ПЛР - 46 361, методом ІФА - 18 658, а також понад 34 тисячі досліджень експрестестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час епідемії в Україні підтверджено близько 1,45 мільйона випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2, померли 28 158 людей, у яких зафіксували зараження.

Читайте також: В Україні всі охочі зможуть вакцинуватися від коронавірусу до кінця року - Ляшко

Нагадаємо, в Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. 24 лютого у країні розпочалася кампанія з вакцинації населення. Президент України Володимир Зеленський і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і охоплювати від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця. За його словами, на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

  • Володимир Зеленський

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Володимир Зеленський

    Коронавірус не оминув президента України Володимира Зеленського. Спочатку повідомлялося, що він лікується вдома, але згодом з'ясувалося, що президент перебуває у лікарні "Феофанія", де йому було надано окреме приміщення, обладнане усім необхідним для проведення відеоконференцій, і спецзв'язком. З палати лікарні він записував відеоблоги, й запевняв, що почуваєтсья добре.

  • Анджей Дуда

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Анджей Дуда

    Коронавірус у жовтні підхопив і польський президент Аджей Дуда. Його прессекретар повідомив, що президент "почувається добре". Про режим лікування президента Польщі відомо було небагато, окрім того, що він перебував на ізоляції. Прессекретар президента згодом зазначив, що Дуда після закінчення 10-денного періоду ізоляції і двох негативних тестів може повернутися до роботи.

  • Дональд Трамп

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Дональд Трамп

    Коронавірус, або як його називає Трамп, "уханський вірус", заскочив президента США Дональда Трампа посеред виборчої кампанії. Позитивний результат отримала і перша леді Меланія Трамп. Президента США доправили на лікування до військового шпиталю Walter Reed. Вже за чотири дні його виписали. Трамп продовжив лікування у Білому домі. "Почуваюся краще, ніж 20 років тому! "- написав Трамп у Twitter.

  • Жаїр Болсонару

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Жаїр Болсонару

    Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який називав коронавірус "маленьким грипом", теж отримав позитивний результат тесту на COVID-19 улітку. Його критикували за нехтування заходами безпеки. Серед іншого, бразильський президент не дотримувався соціальної дистанції при спілкуванні зі своїми прихильниками. Дружина та сини Болсонару тоді теж отримали позитивні результати тесту на коронавірус.

  • Борис Джонсон

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Борис Джонсон

    Британський прем'єр Борис Джонсон навесні зліг зі "стійкими симптомами" коронавірусу - кашлем та підвищеною температурою тіла. Стан здоров'я 55-річного політика різко погіршився, лікарі наполягли на госпіталізації у відділі реанімації та інтенсивної терапії лікарні Сент-Томас, де він пробув три доби. За кілька днів Джонсона перевели до звичайної палати.

  • Олександр Лукашенко

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Олександр Лукашенко

    Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який нині перебуває під санкціями ЄС, також довгий час применшував загрозу COVID-19 і називав її "психозом". Лукашенко пропонував лікуватися горілкою, процедурами у лазні та грою у хокей. Та наприкінці липня він повідомив, що безсимптомно і "на ногах" переніс інфекцію.

  • Жанін Аньєс

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Жанін Аньєс

    Колишня тимчасова президентка Болівії Жанін Аньєс у липні повідомила про позитивний діагноз. "Почуваюся добре, почуваюся сильною. Продовжу працювати дистанційно із ізоляції та хочу подякувати усім болівійцям, які допомагають нам у цій кризі", - повідомила Аньєс.

  • Хуан Орландо Хернандез

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Хуан Орландо Хернандез

    Президент Гондурасу Хуан Орландо Хернандез улітку пройшов курс лікування у військовому шпиталі після зараження коронавірусом. За повідомленнями, він отримував ліки внутрішньовенно. У його дружини та двох помічників також підтвердили COVID-19.

  • Алехандро Джамматтеї

    Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу

    Алехандро Джамматтеї

    Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї оголосив про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус в ефірі місцевого радіо, але додав, що мав лише легкі симптоми. 64-річний Джамматтеї до цього мав проблеми зі здоров'ям.

    Автор: Дмитро Каневський, Ребекка Штауденмаєр


Дивитись відео 04:38

Як вірус руйнує плани на майбутнє молодих німців (26.02.2021)

 

Також за темою

Ukraine Kiew Gesundheitsminister Maksym Stepanov

Степанов: В Україні почався "важкий період" через новий варіант коронавірусу 13.03.2021

Міністр охорони здоров'я України зазначив, що новий варіант коронавірусу заражає більше людей і викликає іншу клінічну картину хвороби.

Ukraine Ivano-Frankivsk | Medizinisches Personal im Ivano-Frankivsk Krankenhaus

Майже 13 тисяч: в Україні різко зросла кількість нових заражень коронавірусом за добу 12.03.2021

В Україні за минулу добу коронавірусом заразилися майже 13 тисяч осіб, 3843 хворих на COVID-19 було госпіталізовано.

Ukraine Uschhorod | Covid-19 Patient im Krankenhaus

Коронавірус в Україні: майже 4 тисячі госпіталізованих за добу 07.03.2021

В Україні за минулу добу госпіталізовано рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 - 3956.

Реклама

Докладно

ЛГБТ-парад у Будапешті у 2018 році

Як Східна Європа стала гомофобною

Про причини нетерпимості до гомосексуалів у Східній Європі, колись толерантнішої за Західну, пише Норберт Маппес-Нідік.  

Будівля Сбербанку ( архівне фото)

В Україні подовжили санкції проти двох російських банків

Рада національної безпеки і оборони України подовжила санкції проти двох російських банків на три роки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  