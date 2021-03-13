Найбільше від початку року: понад 13 тисяч нових інфікувань коронавірусом в Україні

В Україні за минулу добу зафіксували 13 276 нових випадків зараження коронавірусом. Про це в суботу, 13 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Найбільшу кількість нових заражень підтвердили у Києві (1049), Житомирській (971), Вінницькій (933), Київській (913), Львівській (879) та Харківській (837) областях. Також минулої доби померли 243 людини, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, а госпіталізували 3967 осіб з COVID-19.

Напередодні провели 99 270 тестувань, з яких методом ПЛР - 46 361, методом ІФА - 18 658, а також понад 34 тисячі досліджень експрестестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час епідемії в Україні підтверджено близько 1,45 мільйона випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2, померли 28 158 людей, у яких зафіксували зараження.

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Нагадаємо, в Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу. 24 лютого у країні розпочалася кампанія з вакцинації населення. Президент України Володимир Зеленський і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і охоплювати від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця. За його словами, на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Володимир Зеленський Коронавірус не оминув президента України Володимира Зеленського. Спочатку повідомлялося, що він лікується вдома, але згодом з'ясувалося, що президент перебуває у лікарні "Феофанія", де йому було надано окреме приміщення, обладнане усім необхідним для проведення відеоконференцій, і спецзв'язком. З палати лікарні він записував відеоблоги, й запевняв, що почуваєтсья добре.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Анджей Дуда Коронавірус у жовтні підхопив і польський президент Аджей Дуда. Його прессекретар повідомив, що президент "почувається добре". Про режим лікування президента Польщі відомо було небагато, окрім того, що він перебував на ізоляції. Прессекретар президента згодом зазначив, що Дуда після закінчення 10-денного періоду ізоляції і двох негативних тестів може повернутися до роботи.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Дональд Трамп Коронавірус, або як його називає Трамп, "уханський вірус", заскочив президента США Дональда Трампа посеред виборчої кампанії. Позитивний результат отримала і перша леді Меланія Трамп. Президента США доправили на лікування до військового шпиталю Walter Reed. Вже за чотири дні його виписали. Трамп продовжив лікування у Білому домі. "Почуваюся краще, ніж 20 років тому! "- написав Трамп у Twitter.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Жаїр Болсонару Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який називав коронавірус "маленьким грипом", теж отримав позитивний результат тесту на COVID-19 улітку. Його критикували за нехтування заходами безпеки. Серед іншого, бразильський президент не дотримувався соціальної дистанції при спілкуванні зі своїми прихильниками. Дружина та сини Болсонару тоді теж отримали позитивні результати тесту на коронавірус.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Борис Джонсон Британський прем'єр Борис Джонсон навесні зліг зі "стійкими симптомами" коронавірусу - кашлем та підвищеною температурою тіла. Стан здоров'я 55-річного політика різко погіршився, лікарі наполягли на госпіталізації у відділі реанімації та інтенсивної терапії лікарні Сент-Томас, де він пробув три доби. За кілька днів Джонсона перевели до звичайної палати.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Олександр Лукашенко Правитель Білорусі Олександр Лукашенко, який нині перебуває під санкціями ЄС, також довгий час применшував загрозу COVID-19 і називав її "психозом". Лукашенко пропонував лікуватися горілкою, процедурами у лазні та грою у хокей. Та наприкінці липня він повідомив, що безсимптомно і "на ногах" переніс інфекцію.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Жанін Аньєс Колишня тимчасова президентка Болівії Жанін Аньєс у липні повідомила про позитивний діагноз. "Почуваюся добре, почуваюся сильною. Продовжу працювати дистанційно із ізоляції та хочу подякувати усім болівійцям, які допомагають нам у цій кризі", - повідомила Аньєс.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Хуан Орландо Хернандез Президент Гондурасу Хуан Орландо Хернандез улітку пройшов курс лікування у військовому шпиталі після зараження коронавірусом. За повідомленнями, він отримував ліки внутрішньовенно. У його дружини та двох помічників також підтвердили COVID-19.

Коронавірус: як перехворіли лідери країн світу Алехандро Джамматтеї Президент Гватемали Алехандро Джамматтеї оголосив про те, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус в ефірі місцевого радіо, але додав, що мав лише легкі симптоми. 64-річний Джамматтеї до цього мав проблеми зі здоров'ям. Автор: Дмитро Каневський, Ребекка Штауденмаєр

