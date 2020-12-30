 Меркель готова щепитися вакциною AstraZeneca, але чекатиме своєї черги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2021

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Меркель готова щепитися вакциною AstraZeneca, але чекатиме своєї черги

Канцерка ФРН Анґела Меркель заявила про бажання вакцинуватися препаратом AstraZeneca, але змушена чекати своєї черги. Вона також попередила, що найближчим часом пом'якшень карантину очікувати не варто.

Анґела Меркель

Анґела Меркель готова щепитися вакциною AstraZeneca

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) запевнила, що готова щепитися від коронавірусу вакциною компанії AstraZeneca. Про це Меркель сказала в п'ятницю, 19 березня, на пресконференції за підсумками телефонних консультацій з прем'єр-міністрами федеральних земель. Консультації були присвячені кампанії з вакцинації.

"Я у будь-якому разі зробила б це", - зазначила Меркель, говорячи про можливість вакцинуватися саме препаратом компанії AstraZeneca. Водночас вона додала: "Але я хочу почекати своєї черги".

Не бачить проблем з довірою до вакцини AstraZeneca

Говорячи про нещодавнє призупинення застосування вакцини AstraZeneca через появу поодиноких випадків тромбозу, Меркель наголосила, що вона на вбачає в цьому причин для втрати довіри до цього препарату. "Я сумніваюся, що (репутації вакцини. - Ред.) було завдано значної шкоди", - сказала вона, цитує агенція новин dpa.

За її словами, натепер всі вакцини проти коронавірусу мають умовний допуск на застосування, і на даному етапі можливі побічні ефекти дуже ретельно відстежуються. "Думаю, було правильно, що у нас була абсолютна прозорість, що ми зробили перерву (щодо застосування вакцини. - Ред.), а потім дочекалися висновку Європейського агентства з лікарських засобів", - зауважила. Меркель також дала зрозуміти, що такий підхід продемонстрував, що влада в Німеччині не приховує жодних побічних дій вакцини, а саме це й створює довіру.

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Прискорення темпів вакцинації

Крім того, Меркель оголосила, що одразу після Великодніх свят лікарі загальних практик зможуть підключитися до проведення вакцинації. З огляду на консультації з прем'єр-міністрами земель, Меркель сказала, що федеральний уряд і окремі землі домовилися про виділення додаткових доз вакцини для проведення щеплень домашніми лікарями.

Канцлерка пообіцяла, що темпи вакцинації в країні будуть прискорені. В даному питанні "ми можемо стати швидше і гнучкіше", запевнила Меркель. "Ми хочемо, щоб німецька ґрунтовність, що добре зарекомендувала себе, була доповнена більшою гнучкістю", - зазначила вона.

За словами Меркель, кожна з приблизно 50 тисяч лікарських практик в Німеччині зможе на першому етапі отримати приблизно 20 доз вакцини. До останнього тижня квітня медичні практики по всій країні мають отримати майже 3,2 мільйона доз.

Відмова від пом'якшень локдауну

Водночас Меркель застерегла щодо неминучості відмови від подальшого пом'якшення протиепідемічних обмежень на тлі зростання числа інфікованих. Канцлерка ФРН нагадала, що раніше був узгоджений механізм, відповідно до якого вихід з локдауну буде припинено, якщо середній показник нових заражень за останні сім днів по всій країні перевищить 100 на 100 тисяч жителів. На даному етапі він впритул наблизився до цієї позначки й становить, за даними Інституту імені Роберта Коха на 19 березня, - 95,6.

"На жаль, нам доведеться вдатися до цього гальмівного механізму", - підкреслила Меркель, додавши, що вона воліла б, щоб в цьому не було необхідності. "Але подібний (сценарій - Ред.) неможливий", - додала Меркель.

При цьому вона вказала про намічену на 22 березня відеоконференцію з прем'єр-міністрами федеральних земель. Раніше офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявив у Берліні, що повернення до повного локдауну у ФРН "буде однією з тем у понеділок".

Нагадаємо, в Німеччині локдаун подовжено до 28 березня, але з деякими послабленнями.

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