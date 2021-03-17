 Тромбоз від вакцини AstraZeneca: німецькі вчені озвучили версію появи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2021

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Тромбоз від вакцини AstraZeneca: німецькі вчені озвучили версію появи

У декого з пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca, можуть активуватися тромбоцити, що згодом призводить до тромбозу в судинах мозку, припускають вчені.

Тромбоз після вакцинації

Вчені з Універститетської клініки Грайфсвальда стверджують, що виявили можливу причину появи тромбозу в окремих пацієнтів,  щеплених  вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca. Згідно з оприлюдненою у п'ятницю, 19 березня, версією дослідників, у декого з пацієнтів цей тип вакцини від коронавірусу може викликати сильну реакцію імунної системи, що, зокрема, активізує тромбоцити. Зазвичай це відбувається в організмі тільки під час загоєння ран, коли кров коагулює, пояснюють дослідники.

Як наслідок це може призвести до тромбозу судин головного мозку в декого зі щеплених вакциною. Хоч вчені й визнають, що це - лише одна з версій щодо можливої появи тромбозу, однак вони припускають, що це відкриття може уможливити уникнення фатальних наслідків від щеплення в декого з вакцинованих завдяки введенню разом з вакциною спеціальних активних речовин. Утім, лікування активною речовиною можливе тільки після утворення тромбів, а не в якості запобіжного заходу.

Керівник відділення трансфузійної медицини Університетської клініки Графсвальда Андреас Ґрайнахер (Andreas Greinacher) зауважив, що ускладнення саме внаслідок вакцинації виникають вкрай рідко. 

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Про схожі висновки цього ж дня повідомили й вчені Університетської клініки в Осло, котрі так само вказують на можливу реакцію імунної системи та взаємодію тромбоцитів з антитілами в крові. Утім, вони так само зауважують, що їхнє припущення має чисто спекулятивний характер, повідомляє інфорагенція dpa.

Призупинка вакцинації через випадки тромбозу

Раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Данія, Нідерланди, Ірландія, Болгарія, Швеція та інші вирішили призупинити застосування вакцини AstraZeneca після випадків виникнення тромбів у декого з вакцинованих.

17 березня в Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вказали на те, що переваги цієї вакцини переважують ризики й рекомендували й надалі використовувати цей препарат.

Вже 18 березня Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) після засідання комітету з безпеки визнало препарат AstraZeneca від коронавірусу безпечним. Утім, у регуляторі пообіцяли додати до переліку появи можливих побічних ефектів ризик виникнення тромбозу головного мозку.

Того ж дня низка країн-членів ЄС заявили, що вони відновлять кампанію вакцинації з використанням препарату AstraZeneca. Водночас у Данії, Норвегії та Швеції поки не будуть відновлювати щеплення цією вакциною.

Кілька днів тому компанія AstraZeneca заявила, що її вакциною від COVID-19 щеплення зробили 17 мільйонам людей - переважно в країнах ЄС та у Великобританії. При цьому кількість випадків виникнення тромбозу становить лише кілька десятків.

Препарат Covieshield, який застосовують в Україні, є ідентичним вакцині AstraZeneca.

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