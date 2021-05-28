Тромбози внаслідок щеплення від COVID: німецькі вчені наблизилися до розгадки
Вчені у Німеччині знайшли імовірне пояснення причини тромбозів, що виникають внаслідок щеплення від коронавірусної хвороби. У них є пропозиції, як запобігти таким наслідкам.
На 8,5 мільйонів щеплень, зроблених дотепер у Німеччині вакциною від Astrazeneca, припало, за даними Інституту імені Роберта Коха, 94 випадки небезпечних тромбозів
Рідкісні тромбози в поодиноких випадках виникають передовсім внаслідок щеплення від коронавірусу векторними вакцинами, такими як AstraZeneca або Johnson & Johnson. Німецькі вчені тепер, схоже, мають відповідь на запитання, як можна мінімізувати ризик цієї небезпечної побічної дії вакцинації.
Тромбоз церебральних венозних синусів і тромбоз поверхневих вен, що в рідкісних випадках виникають після вакцинації від COVID-19, вчені пов'язують з тромбоцитопенією - зниженою кількістю тромбоцитів. Попри те що механізм виникнення тромбозів після вакцинації вже описаний вченими, досі його причини були недостатньо дослідженими. Науковці Університету імені Ґете, що у Франкцурті-на-Майні, у своєму дослідженні, яке вийшло у вигляді препринту, що має бути критично проаналізований іншими дослідниками, пропонують пояснення цього небезпечного феномену.
Як так виходить
Перше ключове питання - як відбувається доставка гену Spike-білка коронавірусу SARS-CoV-2 в організм людини. У випадку векторних вакцин це відбувається за допомогою аденовірусних векторів. Синтез Spike-білка відбувається всередині ядра клітини організму, після чого виводиться за межі ядра у вигляді мРНК.
Потрапляючи до цитозолю - внутрішньоклітинної рідини - мРНК перетворюється на Spike-протеїн. "Саме у цьому і полягає проблема, - констатують німецькі вчені. - Вірусна частина ДНК - що походить з вірусу РНК - не оптимізована для синтезу всередині клітин організму".
Всередині ядра клітини Spike-протеїн може склеюватися. "Але ці частки, що склеюються, опиняються там випадково, оскільки гени РНК не оптимізовані для синтезу всередині клітинного ядра", - зазначив у розмові з DW один з авторів дослідження Рольф Маршалек (Rolf Marschalek).
"Це - початок історії, - каже Маршалек. - Ці мимовільні склейки знищують ланцюг передачі інформації, результатом чого стає утворення у цитозолі дефектних протеїнів". Маршалек посилається на попередні препринти, які підготували вчені університетів Грайфсвальда та Ульма, і доходить висновку, що саме цей складний механізм і лежить в основі проблеми рідкісних тромбозів. Вчені з Грайфсвальда раніше вказали на наявність автоантитіл проти тромбоцитарного фактору 4 (PF4), а дослідники з Ульма на випадки забруднення вакцини, які спричиняють запальні процеси. Всі ці фактори вкупі можуть потенційно пояснити рідкісні тромбози після вакцинації, переконаний Рольф Маршалек.
Вакцину можна покращити
На переконання Маршалека, векторні вакцини можна модифікувати, аби гени Spike-протеїнів були стійкими до склеювання і не утворювали дефектні білки. Проаналізувавши секвенції вакцини Johnson & Johnson і відомі побічні дії цієї вакцини, а також вакцини AstraZeneca, вчені дійшли висновку, що проблема тромбозів є більш нагальною саме у випадку останньої. Утім, у вчених не було доступу до секвенції AstraZeneca, тож їм довелося модифікувати секвенцію ДНК. Німецьким дослідникам поки не вдалося налагодити комунікацію з цим британсько-шведським фармацевтичним концерном. Натомість вони вже обмінюються думками щодо свого дослідження з фахівцями Johnson & Johnson.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.