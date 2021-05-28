Тромбози внаслідок щеплення від COVID: німецькі вчені наблизилися до розгадки

Рідкісні тромбози в поодиноких випадках виникають передовсім внаслідок щеплення від коронавірусу векторними вакцинами, такими як AstraZeneca або Johnson & Johnson. Німецькі вчені тепер, схоже, мають відповідь на запитання, як можна мінімізувати ризик цієї небезпечної побічної дії вакцинації.

Тромбоз церебральних венозних синусів і тромбоз поверхневих вен, що в рідкісних випадках виникають після вакцинації від COVID-19, вчені пов'язують з тромбоцитопенією - зниженою кількістю тромбоцитів. Попри те що механізм виникнення тромбозів після вакцинації вже описаний вченими, досі його причини були недостатньо дослідженими. Науковці Університету імені Ґете, що у Франкцурті-на-Майні, у своєму дослідженні, яке вийшло у вигляді препринту, що має бути критично проаналізований іншими дослідниками, пропонують пояснення цього небезпечного феномену.

Як так виходить

Перше ключове питання - як відбувається доставка гену Spike-білка коронавірусу SARS-CoV-2 в організм людини. У випадку векторних вакцин це відбувається за допомогою аденовірусних векторів. Синтез Spike-білка відбувається всередині ядра клітини організму, після чого виводиться за межі ядра у вигляді мРНК.

Читайте також: Щеплення від коронавірусу варто робити й тим, хто перехворів на COVID-19

Потрапляючи до цитозолю - внутрішньоклітинної рідини - мРНК перетворюється на Spike-протеїн. "Саме у цьому і полягає проблема, - констатують німецькі вчені. - Вірусна частина ДНК - що походить з вірусу РНК - не оптимізована для синтезу всередині клітин організму".

Всередині ядра клітини Spike-протеїн може склеюватися. "Але ці частки, що склеюються, опиняються там випадково, оскільки гени РНК не оптимізовані для синтезу всередині клітинного ядра", - зазначив у розмові з DW один з авторів дослідження Рольф Маршалек (Rolf Marschalek).

"Це - початок історії, - каже Маршалек. - Ці мимовільні склейки знищують ланцюг передачі інформації, результатом чого стає утворення у цитозолі дефектних протеїнів". Маршалек посилається на попередні препринти, які підготували вчені університетів Грайфсвальда та Ульма, і доходить висновку, що саме цей складний механізм і лежить в основі проблеми рідкісних тромбозів. Вчені з Грайфсвальда раніше вказали на наявність автоантитіл проти тромбоцитарного фактору 4 (PF4), а дослідники з Ульма на випадки забруднення вакцини, які спричиняють запальні процеси. Всі ці фактори вкупі можуть потенційно пояснити рідкісні тромбози після вакцинації, переконаний Рольф Маршалек.

Вакцину можна покращити

На переконання Маршалека, векторні вакцини можна модифікувати, аби гени Spike-протеїнів були стійкими до склеювання і не утворювали дефектні білки. Проаналізувавши секвенції вакцини Johnson & Johnson і відомі побічні дії цієї вакцини, а також вакцини AstraZeneca, вчені дійшли висновку, що проблема тромбозів є більш нагальною саме у випадку останньої. Утім, у вчених не було доступу до секвенції AstraZeneca, тож їм довелося модифікувати секвенцію ДНК. Німецьким дослідникам поки не вдалося налагодити комунікацію з цим британсько-шведським фармацевтичним концерном. Натомість вони вже обмінюються думками щодо свого дослідження з фахівцями Johnson & Johnson.