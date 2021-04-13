Регулятор ЄС перегляне дані вакцинації препаратом AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) повідомило, що здійснить перегляд даних щодо вакцинації препаратом проти коронавірусу Vaxzevria, що раніше мав назву вакцини AstraZeneca. Цей перегляд відбудеться за запитом єврокомісарки із питань охорони здоров'я та безпеки продуктів харчування Стелли Киріакідес за підсумками зустрічі міністрів охорони здоров'я держав-членів ЄС, повідомив європейський регулятор.

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У повідомленні на офіційному сайті EMA наголошується, що агентство продовжує стежити за ситуацією довкола дуже рідкісного тромбозу з низькою кількістю тромбоцитів, який виникає у незначної кількості людей після вакцинації препаратом Vaxzevria. Під час вивчення даних щодо вакцинації будуть також враховані епідеміологічні дані, включаючи рівень заражень, кількість госпіталізацій та летальність від коронавірусу.

Результати аналізу мають стати в нагоді національним органам охорони здоров'я в ЄС для ухвалення подальших рішень з огляду на ризики препарату та його користь для програм вакцинації, пояснили в EMA.

Крім того, в EMA анонсували, що наступного тижня буде надано рекомендації щодо безпечності вакцин проти коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson після того, як у США органи з охорони здоров'я рекомендували призупинити вакцинацію цим препаратом через ймовірний ризик виникнення тромбозу.

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Як повідомлялось, через окремі випадки тромбозу раніше призупиняли вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Згодом вакцинацію відновили, але в окремих країнах ЄС запровадили обмеження щодо її використання для певних груп населення. У ВООЗ та EMA рекомендували подальше використання вакцини, оскільки, на їхню думку, користь від її застосування переважає можливі ризики.