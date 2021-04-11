МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca корейського виробництва

Вакцину проти COVID-19 AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї зареєстровано в Україні для екстреного медичного застосування. Про це міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України повідомило у середу, 21 квітня, на сторінці у соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням, AstraZeneca-SKBio розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca та виробляється за ліцензією в Республіці Корея компанією SK Bioscience Co. Ltd. У МОЗ додають, що вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), а дозвіл на її використання надали Великобританія, Європейський Союз, Індія і Канада.

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Вакцина надійде в Україну за механізмом COVAX

367 тисяч доз цього препарату мають надійти в Україну вже 22 квітня в рамках глобального механізму зі справедливого розподілу вакцин від коронавірусу COVAX.

В Україні вже відбувається вакцинація іншим ліцензійним варіантом препарату AstraZeneca - виробленою в Індії вакциною CoviShield. Серед інших вакцин, що використовуються в країні, - препарат компаній BioNTech/Pfizer (торговельна назва Comirnaty), 117 тисяч доз якого Україна отримала за механізмом СOVAX, та препарат виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Вакцина AstraZeneca і ризик тромбозів

Довкола препарату розробки Оксфордського університету та AstraZeneca тривають суперечки щодо небезпеки рідкісних тромбозів головного мозку після його використання. Низка країн через це обмежила використання вакцини для певних вікових категорій.

Водночас у ВООЗ запевняють, що переваги цього препарату переважують пов'язані із його використанням ризики. Європейське агентство з лікарських засобів 7 квітня також заявило, що й надалі вбачає більше користі, аніж ризиків у використанні вакцини. 16 квітня перше щеплення цим препаратом зробили канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel).