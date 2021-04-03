 Анґелі Меркель зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2021

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Анґелі Меркель зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca

Речник уряду ФРН повідомив, що Меркель щепилася препаратом Vaxzevria. Німецька канцлерка подякувала усім, хто також вакцинується і бере участь у кампанії з вакцинації.

Анґела Меркель вакцинувалася від COVID-19

Анґела Меркель вакцинувалася від COVID-19

Канцлерці Німеччини Анґелі Меркель  (Angela Merkel) у п'ятницю, 16 квітня, зробили перше щеплення від коронавірусу препаратом Vaxzevria виробника AstraZeneca. "Я тішуся, що сьогодні отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca. Дякую усім, хто залучений до кампанії з вакцинації, - і усім, хто вакцинується", - цитує слова Меркель речник федерального уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у своєму Twitter.

На переконання Меркель, саме завдяки вакцинації можна перемогти нинішню пандемію коронавірусу. У якості підтвердження вакцинації Меркель Зайберт опублікував довідку, у якій зазначено, що 16 квітня канцлерка отримала перше щеплення препаратом Vaxzevria.

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Темпи вакцинації у ФРН

Станом на 16 квітня у ФРН майже 15,4 мільйона осіб отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. З них понад 5,3 мільйона, або 6,4 відсотка від усього населення країни, отримали дві дози вакцини. За попередню добу в Німеччині  було зроблено понад 658 тисяч щеплень від COVID-19.

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Нагадаємо, у зв'язку з поодинокими випадками розвитку рідкісного тромбозу у людей після вакцинації препаратом  AstraZeneca у Німеччині 15 березня спочатку призупинили щеплення цією вакциною, після чого невдовзі знову відновили його. Утім, наприкінці березня використання вакцини, розробленої компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, було обмежено. З 30 березня цей препарат у Німеччині застосовується лише для осіб віком 60 років і старше, окрім випадків, коли люди воліють щепетися саме цією вакциною. Через випадки тромбозу довіра населення до вакцини AstraZeneca у Німеччині, згідно з даними соціологічних досліджень, є помітно нижчою, ніж до препаратів інших виробників.

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