Мільярди євро і вакцини - Боррель про підтримку України з боку ЄС

Євросоюз підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі переміщення біля її кордонів російських військ, а також "тривалих негативних дій і провокацій" з боку РФ. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.

У своєму блозі, оприлюдненому ввечері у вівторок, 20 квітня, він резюмував зміст відеоконференції глав МЗС країн Євросоюзу 19 квітня, в якій брав участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Боррель називає дії Росії провокацією

Україна вже кілька років стикається з російською агресією, підкреслив Боррель. "Ми повинні продовжувати закликати Росію до деескалації та розрядки напруженості і протидіяти спробам Росії зобразити себе посередником, а не стороною конфлікту", - написав дипломат. За його словами, Захід уважно стежить за розвитком подій на Сході України. "Ми повинні бути готові розглянути наші варіанти дій в разі продовження агресії", - заявив глава європейської дипломатії.

Він назвав провокаційним рішення Москви до жовтня закрити для суден інших держав частину акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки. За словами Борреля, це порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права.

Разом з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем він підтвердив свою участь в саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві. Кримська платформа створена владою України для структурування міжнародних зусиль зі звільнення українського півострова. Вона, зокрема, передбачає проведення щорічних самітів на цю тему.

16 мільярдів євро на підтримку реформ в Україні

Крім того, Європейський Союз підтримує проведення в Україні реформ, оскільки вони зміцнюють країну, вказав глава європейської дипломатії. Однак Києву необхідно ще багато зробити у сфері боротьби з корупцією та в судовій реформі, додав Боррель. Загалом ЄС виділив з 2014 року понад 16 мільярдів євро на підтримку українських реформ - більше, ніж будь-якій іншій країні, зазначив він.

Боррель вказав також на підтримку Києва в боротьбі з пандемією COVID-19. Україна до кінця червня отримає близько 3 мільйона доз вакцин від коронавірусу в рамках механізму COVAX, великим донором якого є ЄС, зазначив Боррель.

Стягування російських військ до кордонів України

Посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною в останні тижні викликало стурбованість Євросоюзу і США. За даними керівництва ЄС, Росія розмістила біля кордонів України і в анексованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський закликав США і Європу допомогти протидіяти агресії РФ. Російський міністр оборони Сергій Шойгу, натомість, пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях "контрольними перевірками".