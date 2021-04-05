Мільярди євро і вакцини - Боррель про підтримку України з боку ЄС
Жозеп Боррель перелічив заходи підтримки України з боку ЄС на тлі стягування військових сил РФ до українських кордонів.
Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель
Євросоюз підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі переміщення біля її кордонів російських військ, а також "тривалих негативних дій і провокацій" з боку РФ. Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель.
У своєму блозі, оприлюдненому ввечері у вівторок, 20 квітня, він резюмував зміст відеоконференції глав МЗС країн Євросоюзу 19 квітня, в якій брав участь український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Україна вже кілька років стикається з російською агресією, підкреслив Боррель. "Ми повинні продовжувати закликати Росію до деескалації та розрядки напруженості і протидіяти спробам Росії зобразити себе посередником, а не стороною конфлікту", - написав дипломат. За його словами, Захід уважно стежить за розвитком подій на Сході України. "Ми повинні бути готові розглянути наші варіанти дій в разі продовження агресії", - заявив глава європейської дипломатії.
Він назвав провокаційним рішення Москви до жовтня закрити для суден інших держав частину акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки. За словами Борреля, це порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права.
Разом з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем він підтвердив свою участь в саміті Кримської платформи 23 серпня в Києві. Кримська платформа створена владою України для структурування міжнародних зусиль зі звільнення українського півострова. Вона, зокрема, передбачає проведення щорічних самітів на цю тему.
16 мільярдів євро на підтримку реформ в Україні
Крім того, Європейський Союз підтримує проведення в Україні реформ, оскільки вони зміцнюють країну, вказав глава європейської дипломатії. Однак Києву необхідно ще багато зробити у сфері боротьби з корупцією та в судовій реформі, додав Боррель. Загалом ЄС виділив з 2014 року понад 16 мільярдів євро на підтримку українських реформ - більше, ніж будь-якій іншій країні, зазначив він.
Боррель вказав також на підтримку Києва в боротьбі з пандемією COVID-19. Україна до кінця червня отримає близько 3 мільйона доз вакцин від коронавірусу в рамках механізму COVAX, великим донором якого є ЄС, зазначив Боррель.
Стягування російських військ до кордонів України
Посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною в останні тижні викликало стурбованість Євросоюзу і США. За даними керівництва ЄС, Росія розмістила біля кордонів України і в анексованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський закликав США і Європу допомогти протидіяти агресії РФ. Російський міністр оборони Сергій Шойгу, натомість, пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях "контрольними перевірками".
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Перевірка систем озброєння
Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Захід висловлює підтримку Україні
Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війська стягують до Донбасу
На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Американські есмінці вже в Чорному морі
США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війна, котра триває вже сім років
Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Розбомблені й зруйновані
Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Сутички й загиблі попри перемир'я
Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Зеленський вручив нагороди українським солдатам
8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Російське громадянство за спрощеною процедурою
2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.