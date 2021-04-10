COVAX: Україна - серед отримувачів вакцини BioNTech/Pfizer у другому кварталі

Близько 14,1 мільйона доз вакцин від коронавірусу BioNTech/Pfizer виділено для постачання в рамках ініціативи COVAX (Глобального доступу до вакцин проти COVID-19. - Ред.), повідомили у понеділок, 12 квітня, у Глобальному альянсі з вакцин та імунізації (GAVI), який є одним із співзасновників ініціативи, а також займається в її рамках отриманням та розподілом вакцин.

Читайте також: У МОЗ України розповіли, хто отримає вакцини BioNTech/Pfizer і CoronaVac

Серед головних реципієнтів вакцини BioNTech/Pfizer з квітня до червня цього року мають бути такі країни, як Бразилія, Колумбія, Філіппіни, Південна Африка та Україна, зазначає інформагенція Reuters, базуючись на даних GAVI щодо наявності вакцин.

Як повідомили також у GAVI, раніше анонсоване постачання вакцини компанії AstraZeneca 142-ом учасникам ініціативи здійснюється "з певними затримками", що може призвести до того, що поставки затягнуться і на період після травня. Станом на зараз за програмою COVAХ з кінця лютого у 102 країни на шістьох континентах доставлено близько 38,4 мільйона доз вакцин від трьох виробників - AstraZeneca, Pfizer-BioNTech та Serum Institute of India.

Читайте також: Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer: що про неї відомо

Нагадаємо, ініціативу COVAX було створено з метою забезпечити доступ до вакцини від коронавірусу країнам, що розвиваються. Серед головних донорів ініціативи - ЄС, Великобританія, США.

Глобальний альянс вакцин та імунізації (GAVI) - це партнерство низки приватних та урядових організацій задля збільшення доступності дитячої вакцинації у бідних країнах. В GAVI беруть участь, зокрема, уряди розвинених країн, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Світовий банк, а також Фонд Білла і Мелінди Гейтс.

Вакцинація в Україні

Минулого тижня міністр охорони здоров'я (МОЗ) України Максим Степанов анонсував отримання в середині квітня першої партії вакцини BioNTech/Pfizer у рамках ініціативи COVAX, вона має становити 115 тисяч доз.

Читайте також: Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом?

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість із компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини цього виробника, розробленої німецькою компанією BioNTech. За словами очільника МОЗ Степанова, придбанням цієї вакцини опікуватиметься британське закупівельне агентство Crown Agents, перші поставки очікуються в травні.

Вакцинація в Україні до цього часу здійснювалася препаратом Covishield, який виробляють в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca. У МОЗ обіцяли цього тижня розпочати також вакцинацію препаратом CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

За даними МОЗ, станом на 11 квітня в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 378 тисяч людей, дві дози - лише п'ятеро осіб, що пов'язано зі збільшенням інтервалу між щепленнями.

Кілька днів тому головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував відкриття влітку центрів вакцинації у містах-мільйонниках за наявності достатньої кількості вакцини.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Вакцина Made in Germany У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Іще одна вакцина для України В Україні вакцина BioNTech/Pfizer стала третьою, про поставки якої домовилася влада - після Covishield (випущений за ліцензією в Індії препарат Oxford/AstraZeneca), а також Sinovac із Китаю. Про поставки домовлялися в Офісі президента Володимира Зеленського. Він особисто оголосив про укладену угоду на 10 мільйонів доз. Та коли саме вакцина може бути поставлена в країну, президент не повідомив.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Успіх дітей мігрантів Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя" Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Pfizer: випробування й виробництво 17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС У грудні 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їхнє розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Логістика вимагає холодного розрахунку Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Для транспортування використовуються спеціальні термобокси, які забезпечують холод протягом десяти днів. Але з'явилися нові дані. У ЄС і США дозволили певний час зберігати вакцину і за більш високих температур - до мінус 15 градусів, як у звичайній морозильній камері. Це вже суттєво полегшує логістику.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Ізраїль підтвердив ефективність вакцини Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: за два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху Орден на знак подяки Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства". Автор: Андрій Гурков

