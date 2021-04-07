У МОЗ України розповіли, хто отримає вакцини BioNTech/Pfizer і CoronaVac

Перші 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer, які мають прибути до України наступного тижня в рамках механізму COVAX, надійдуть в будинки для літніх людей і співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це у суботу, 10 квітня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Як зберігатимуть вакцину Pfizer в Україні

За його словами, під час логістики першої партії вакцини BioNTech/Pfizer буде випробувано рекомендацію виробника щодо розвезення цієї вакцини в транспортних контейнерах з сухим льодом. "Зараз Pfizer переглянув (рекомендації зі зберігання. - Ред.): вакцина виїжджає в транспортному контейнері з сухим льодом і в ньому вона за температурі +2 - +8 може лежати місяць. Головне - міняти сухий лід. Стандарт цієї процедури прописаний, відпрацьовано це з UNICEF, Pfizer і логістом" - повідомив Ляшко, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, після надходження вакцини BioNTech/Pfizer в Україні відпрацюють саме цей механізм.

Ляшко запевнив, що нині Україна має потужності для одномоментного зберігання до 600 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. Він повідомив, що наразі МОЗ очікує від британського закупівельного агентства Crown Agents інформацію щодо графіка поставок 10 мільйонів доз законтрактованої вакцини Pfizer.

Хто матиме змогу отримати щеплення CoronaVac

Окрім того, Ляшко поінформував, що першу партію вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac використовуватимуть для вакцинації від COVID-19 людей з маломобільних груп населення і тих, хто за ними доглядає, працівників освіти, задіяних у проведенні ЗНО, олімпійців і паралімпійців, а також працівників патрульної поліції.

За його словами, перша партія вакцини в кількості 200 тисяч доз, яка вже надійшла Україні, розподілена серед цих категорій населення таким чином, щоб забезпечити нею дві дози вакцинації. "Цю партію ми розділимо на дві частини, 100 тисяч доз ми використаємо для першої вакцинації, 100 тисяч доз - для другої", - сказав він.

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Ляшко очікує, що першу вакцинація препаратом CoronaVac зроблять на початку наступного тижня, тільки-но вакцину буде розвезено в регіони після завершення лабораторного контролю, який закінчується 10 квітня. "Найімовірніше, перша вакцинація вакциною Coronavac відбудеться у вівторок (13 квітня)", - сказав він.

За даними МОЗ України, станом на 10 квітня в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 373 тисячі людей, дві дози - лише п'ятеро осіб. Станом на 9 квітня у лист очікування на вакцинацію записалися понад 435 тисяч осіб. Вакцинація в Україні поки здійснюється препаратом Covishield, який виробляють в Індії за ліцензією компанії AstraZeneca.

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