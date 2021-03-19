Норвегія відмовилася від COVID-щеплень вакциною AstraZeneca

Норвегія вилучає вакцину від коронавірусу виробництва англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca зі своєї програми імунізації населення. Про це рішення в норвезькому уряді оголосили у середу, 12 травня, повідомляє агентство AFP.

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Водночас згідно з рішенням уряду країни, вакцина, розроблена американською фармацевтичною компанію Johnson & Johnson, пропонуватиметься лише тим жителям Норвегії, які забажають вакцинуватися саме нею. Препарат компанії Johnson & Johnson ще поки не використовували в програмі імунізації жителів цієї скандинавської країни.

Причина - серйозні побічні дії

Як пояснила прем'єрка Норвегії Ерна Сульберг під час пресконференції, це рішення ухвалили у зв'язку з виникненням рідкісних, але серйозних побічних дій від цих векторних вакцин, що були розроблені за схожою технологією.

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У Норвегії з 11 березня було тимчасово призупинено вакцинацію препаратом AstraZeneca після повідомлень про виникнення тромбозу у декого з вакцинованих. До призупинення застосування цього препарату, вакцину AstraZeneca отримало близько 138 тисяч норвежців, нагадує інформагенція dpa.

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Понад місяць тому Данія з аналогічних причин також повністю виключила вакцину AstraZeneca з програми імунізації населення країни.

Як повідомлялося, в Україні в програмі імунізації населення від коронавірусу застосовуються ліцензійні аналоги вакцини AstraZeneca.