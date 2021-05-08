ЄС відмовився від подальшого замовлення вакцини AstraZeneca

Європейський Союз попередньо відмовився продовжувати угоду на постачання вакцини від COVID-19, укладеної з фармацевтичною компанією AstraZeneca. Про це у неділю, 9 травня, в інтерв'ю французькій радіостанції France Inter повідомив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Т'єррі Бретон.

"Ми не продовжили замовлення (на період. - Ред.) після червня", - зазначив він, не виключивши водночас, що угоду пізніше може бути продовжено. "Ми подивимось, що буде відбуватися",- додав єврокомісар. При цьому, за словами Бретона, препарат компанії AstraZeneca "є дуже доброю вакциною".

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Суперечка Єврокомісії та AstraZeneca

Як повідомлялося, 23 квітня Європейська Комісія подала позов проти компанії AstraZeneca через порушення останньою угоди на постачання вакцини від коронавірусу. Згідно з позицією ЄС, компанія не виконала деякі пункти угоди, а також не розробила "надійної стратегії забезпечення вчасного постачання" вакцини. "Ми хочемо домогтися швидкого постачання достатньої кількості доз, які були нам обіцяні угодою", - заявив тоді речник Єврокомісії Стефан Де Кеерсмакер.

У AstraZeneca, своєю чергою, наполягають, що компанія виконувала усі вимоги та називають вимоги Європейської Комісії необґрунтованими.

Перед цим через виробничі проблеми AstraZeneca в першому кварталі 2021 року надала ЄС лише 30 мільйонів доз вакцини замість обіцяних 120 мільйонів. У другому кварталі Єврокомісія очікує від компанії лише 70 мільйонів доз замість обіцяних 180 мільйонів. При цьому, як повідомлялося, AstraZeneca не обмежувала постачання вакцини до Великобританії.

Вартість вакцини BioNTech/Pfizer для ЄС може зрости

У своєму інтерв'ю Бретон також зазначив, що кошти, виділені Євросоюзом на вакцини від COVID-19 нового покоління можуть зрости через потребу у додаткових дослідженнях та нових виробничих потужностях. Єврокомісія нещодавно уклала додаткову угоду на придбання до 1,8 мільярда доз вакцини BioNTech/Pfizer .

"Може статися, що будуть додаткові видатки", - попередив Бретон. За його словами, у Єврокомісії у належний час поінформують про можливі зміни.