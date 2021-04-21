В Україну доставили вакцину AstraZeneca виробництва Південної Кореї

В України доставили партію виробленої у Південній Кореї вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio обсягом у 367,2 тисячі доз. Про це у п'ятницю, 23 квітня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Цю партію в Україну доставили Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у рамках механізму справедливого розподілу вакцин від коронавірусу у світі COVAX.

Віктор Ляшко зазначив. що робити щеплення цією вакциною розпочнуть орієнтовно з 28 квітня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Вакцина для пріоритетних груп та осіб віком від 65 років

У пресрелізі ЮНІСЕФ зазначається, що до кінця 2021 року в рамках механізму COVAX в Україні буде поставлено достатню для імунізації восьми мільйонів українців кількість доз вакцин від коронавірусу. При цьому в організації наголошують, що в рамках COVAX постачаються лише ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки і ефективності ВООЗ.

"Важливо, що в умовах суворої конкуренції та боротьби за доступ до вакцин у світі COVAXна практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує перше постачання, яке негайно буде передано тим категоріям, для яких воно призначається", - цитують слова Ляшка у прес-релізі ЮНІСЕФ. Зазначається, що при цьому йдеться про пріоритетні групи осіб та людей віком від 65 років.

Вже друга вакцина для України за механізмом COVAX

AstraZeneca-SKBio розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca та виробляється за ліцензією в Республіці Корея компанією SK Bioscience Co. Ltd. 21 квітня її було зареєстровано Міністерством охорони здоров'я (МОЗ) України для екстреного медичного застосування. При цьому дозвіл на її використання у себе надали раніше Великобританія, Європейський Союз, Індія і Канада.

В Україні вже відбувається вакцинація іншим ліцензійним варіантом препарату AstraZeneca - виробленою в Індії вакциною CoviShield. Серед інших вакцин, що використовуються в країні, - препарат компаній BioNTech/Pfizer (торговельна назва Comirnaty), 117 тисяч доз якого Україна отримала за механізмом СOVAX, та препарат виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.