 В Україну доставили вакцину AstraZeneca виробництва Південної Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

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Новини

В Україну доставили вакцину AstraZeneca виробництва Південної Кореї

Партія у 367,2 тисячі доз вакцини від COVID-19 AstraZeneca-SKBio, що виробляється у Південній Кореї, прибула в Україну.

Вакцина AstraZeneca, що використовувался для вакцинації у Південній Кореї

Вакцина AstraZeneca, що використовувался для вакцинації у Південній Кореї

В України доставили партію виробленої у Південній Кореї вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio обсягом у 367,2 тисячі доз. Про це у п'ятницю, 23 квітня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Цю партію в Україну доставили Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у рамках механізму справедливого розподілу вакцин від коронавірусу у світі COVAX.

Віктор Ляшко зазначив. що робити щеплення цією вакциною розпочнуть орієнтовно з 28 квітня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Вакцина для пріоритетних груп та осіб віком від 65 років

У пресрелізі ЮНІСЕФ зазначається, що до кінця 2021 року в рамках механізму COVAX в Україні буде поставлено достатню для імунізації восьми мільйонів українців кількість доз вакцин від коронавірусу. При цьому в організації наголошують, що в рамках COVAX постачаються лише ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки і ефективності ВООЗ.

"Важливо, що в умовах суворої конкуренції та боротьби за доступ до вакцин у світі COVAXна практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує перше постачання, яке негайно буде передано тим категоріям, для яких воно призначається", - цитують слова Ляшка у прес-релізі ЮНІСЕФ. Зазначається, що при цьому йдеться про пріоритетні групи осіб та людей віком від 65 років.

Вже друга вакцина для України за механізмом COVAX

AstraZeneca-SKBio розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca та виробляється за ліцензією в Республіці Корея компанією SK Bioscience Co. Ltd. 21 квітня її було зареєстровано Міністерством охорони здоров'я (МОЗ) України для екстреного медичного застосування. При цьому дозвіл на її використання у себе надали раніше Великобританія, Європейський Союз, Індія і Канада.

В Україні вже відбувається вакцинація іншим ліцензійним варіантом препарату AstraZeneca - виробленою в Індії вакциною CoviShield. Серед інших вакцин, що використовуються в країні, - препарат компаній BioNTech/Pfizer (торговельна назва Comirnaty), 117 тисяч доз якого Україна отримала за механізмом СOVAX, та препарат виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

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    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

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    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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