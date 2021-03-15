10 країн світу забезпечили собі три чверті COVID-вакцин - ВООЗ

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 76 відсотків доступних сьогодні доз для вакцинації від коронавірусу припадають на 10 країн світу. Про це в понеділок, 29 березня, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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На тлі цього керівник ВООЗ розкритикував нинішній розподіл вакцини у світі, підкресливши, що глобальна криза потребує глобальних відповідей. "Глобальне рішення починається з солідарності", - наголосив Гебреєсус, цитує агенція новин Reuters.

Нагадаємо, на початку березня ВООЗ застерігала щодо зростання випадків зараження коронавірусом у світі.

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Як повідомлялося, для забезпечення бідніших країн достатньою кількістю доз COVID-вакцин було створено глобальну ініціативу з вакцинації COVAX. У рамках цієї ініціативи багаті країни виділятимуть кошти на закупівлю вакцини для бідніших країн. За цією програмою певну кількість доз вакцини від коронавірусу сподівається отримати й Україна.

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