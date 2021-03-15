 10 країн світу забезпечили собі три чверті COVID-вакцин - ВООЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Новини

10 країн світу забезпечили собі три чверті COVID-вакцин - ВООЗ

У ВООЗ критикують несправедливий розподіл вакцин у світі, вимагаючи більше солідарності з біднішими країнами.

Тедрос Адханом Гебреєсус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус (архівне фото)

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), 76 відсотків доступних сьогодні доз для вакцинації від коронавірусу припадають на 10 країн світу. Про це в понеділок, 29 березня, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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На тлі цього керівник ВООЗ розкритикував нинішній розподіл вакцини у світі, підкресливши, що глобальна криза потребує глобальних відповідей. "Глобальне рішення починається з солідарності", - наголосив Гебреєсус, цитує агенція новин Reuters.

Нагадаємо, на початку березня ВООЗ застерігала щодо зростання випадків зараження коронавірусом у світі.

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Як повідомлялося, для забезпечення бідніших країн достатньою кількістю доз COVID-вакцин було створено глобальну ініціативу з вакцинації COVAX. У рамках цієї ініціативи багаті країни виділятимуть кошти на закупівлю вакцини для бідніших країн. За цією програмою певну кількість доз вакцини від коронавірусу сподівається отримати й Україна.

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ВООЗ не бачить причин припиняти щеплення вакциною AstraZeneca

На сьогодні у жодному випадку не доведений зв'язок між смертями та щепленням AstraZeneca, заявила ВООЗ. Європейське агентство з лікарських засобів наголосило, що переваги від вакцинації перевищують ризики.  

У ВООЗ вважать малоймовірним лабораторне походження коронавірусу

Джерелом пандемії нового коронавірусу навряд чи була лабораторія в Ухані, він, ймовірно, передався людям через тварин. Такого висновку дійшли експерти ВООЗ у своєму звіті.  

ВООЗ рекомендує і надалі застосовувати вакцину AstraZeneca

Попри повідомлення про можливі побічні ефекти у ВООЗ переконані, що переваги вакцини AstraZeneca значно переважують ймовірні ризики й рекомендують її подальше застосування.  

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