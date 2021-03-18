Уряд німецької землі Баварія має намір придбати російську вакцину від коронавірусу "Спутник V". Про це у середу, 7 квітня, після засідання замельного уряду заявив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder). За його словами, відповідний попередній контракт буде підписано з фірмою-виробником з міста Іллертіссена.

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Як зазначив Зедер, після дозволу Європейського агентства із лікарських засобів (EMA) на використання вакцини в ЄС Баварія за контрактом має отримати 2,5 мільйона доз вакцини, повідомляє інформагенція dpa.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Баварії Клаус Голечек (Klaus Holetschek), протокол про наміри щодо виробництва та імпорту російської вакцини вже підписано.

У місті Іллертіссені розташовані виробничі потужності дочірнього підприємства російської компанії "Р-Фарм". У компанії раніше заявляли про намір розпочати виробництво Sputnik V у Іллертіссені улітку поточного року, а наявне обладнання та кадри, мовляв, дозволяють випускати до мільйона доз препарату щомісяця.

EMA на даний момент вивчає заявку на реєстрацію "Спутник V" в ЄС. Очікується, що у квітні експерти агентства відвідають Росію для оцінки потужностей з виробництва та складування вакцини.

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Росія зареєструвала "Спутник V" влітку минулого року, ще до третьої фази клінічних досліджень, заявивши про "першу у світі" вакцину від коронавірусу. Така швидка реєстрація наразилася на критику з боку науковців у багатьох країнах. Однак оприлюднені згодом наукові дослідження підтвердили ефективність вакцини.

Про переговори щодо придбання вакцини "Спутник V" заявив нещодавно і уряд Австрії. У Словаччині через закупівлі російської вакцини виникла урядова криза. Також російський препарат був зареєстрований та використовується в Угорщині.

У Брюсселі та деяких європейських столицях також лунають закиди на адресу Москви щодо використання вакцини у пропагандистських цілях.