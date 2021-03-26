 Австрія веде переговори з Росією щодо купівлі вакцини ″Спутник V″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2021

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Новини

Австрія веде переговори з Росією щодо купівлі вакцини "Спутник V"

Австрійський канцлер Себастіан Курц вважає, що країна походження вакцини не має значення - головне, щоб вона була дієвою.

Російська вакцина від коронавірусу Спутник V

Уряд Австрії веде переговори з Росією про постачання вакцини "Спутник V" російського виробництва, яка поки не допущена до використання на рівні Євросоюзу. Проведення переговорів підтвердив у вівторок, 30 березня, австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

"Що стосується вакцини, то тут не повинно бути жодних геополітичних перепон", - заявив Курц, слова якого наводить агенція dpa.

Канцлер Австрії також додав, що єдиними факторами, які мають враховуватися при ухваленні рішень стосовно вакцин, це їхня ефективність і безпечність, а не країна їхнього походження.

Нагадаємо, раніше Курц визнавав, що він сам готовий вакцинуватися російською вакциною "Спутник V".

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Крім Австрії, переговори про постачання російської вакцини в даний час ведуть Словаччина і Чехія. Натепер єдиною країною в ЄС, де вже проводиться вакцинація препаратом "Спутник V", є Угорщина.

Препарат досі не був схвалений Європейським агентством з лікарських засобів (ЄАЛЗ) - на початку березня регулятор розпочав процедуру послідовної експертизи реєстраційного досьє (rolling review) цієї російської вакцини проти коронавірусу.

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

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    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

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  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

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  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

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    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

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    Автор: Андрій Гурков


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