Австрія веде переговори з Росією щодо купівлі вакцини "Спутник V"

Уряд Австрії веде переговори з Росією про постачання вакцини "Спутник V" російського виробництва, яка поки не допущена до використання на рівні Євросоюзу. Проведення переговорів підтвердив у вівторок, 30 березня, австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

"Що стосується вакцини, то тут не повинно бути жодних геополітичних перепон", - заявив Курц, слова якого наводить агенція dpa.

Канцлер Австрії також додав, що єдиними факторами, які мають враховуватися при ухваленні рішень стосовно вакцин, це їхня ефективність і безпечність, а не країна їхнього походження.

Нагадаємо, раніше Курц визнавав, що він сам готовий вакцинуватися російською вакциною "Спутник V".

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Крім Австрії, переговори про постачання російської вакцини в даний час ведуть Словаччина і Чехія. Натепер єдиною країною в ЄС, де вже проводиться вакцинація препаратом "Спутник V", є Угорщина.

Препарат досі не був схвалений Європейським агентством з лікарських засобів (ЄАЛЗ) - на початку березня регулятор розпочав процедуру послідовної експертизи реєстраційного досьє (rolling review) цієї російської вакцини проти коронавірусу.