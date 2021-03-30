У Словаччині главі мінфіну доручили сформувати новий уряд

У Словаччині міністр фінансів Едуард Хегер отримав мандат на формування нового уряду країни. Відповідне доручення надала йому в вівторок, 30 березня, президентка країни Зузана Чапутова після відставки уряду на чолі з Ігорем Матовичем, передає Reuters. Як зазначає агенція, всі чотири партії, котрі входять до урядової коаліції, дали свою згоду на формування уряду під керівництвом Хегера.

Матович очолить мінфін

Водночас за даними агентства новин AP, згідно з досягнутими домовленостями, Матович посяде в новому словацькому уряді пост міністра фінансів. Про такий план заявив у неділю, 28 березня, сам Матович. Очікується, що новий уряд на чолі з Хегером може бути приведений до присяги вже на цьому тижні.

Урядова криза в Словаччині

Урядова криза в Словаччині назрівала вже давно через незадоволення молодшими партнерами по коаліції "нестерпним", як казали критики, стилем правління прем'єра Матовича і провалами уряду під час боротьби з пандемією коронавірусу. Але вибухнула вона після того, як з'ясувалося, що прем'єр-міністр без узгодження з коаліційними партнерами уклав договір з Росією про постачання вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Президентка країни Зузана Чапутова і партнери Матовича по коаліції розкритикували прем'єра за те, що він домовився про постачання двох мільйонів доз вакцини з Москвою всупереч волі уряду країни, яка входить до Євросоюзу і НАТО, а також ще до реєстрації препарату в ЄС.

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Після цього 12 березня подав у відставку міністр охорони здоров'я країни Марек Крайчий. Віцепрем'єр і міністр економіки країни Ріхард Сулік, який очолює другу за кількістю депутатів коаліційну партію "Свобода і солідарність", коментуючи ці події, заявив, що уряд не може далі працювати в нинішній формі й потребує реорганізації. На його думку, Матович перетнув усі "червоні лінії".

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21 березня Матович погодився подати у відставку заради порятунку правлячої коаліції і вирішення урядової кризи. Але висунув кілька умов, які його партнери по коаліції прийняли лише частково. Він заявив, що готовий піти зі своєї посади, але має намір залишитися членом уряду.

Матович також порадив "заради заспокоєння ситуації" подати у відставку міністрам економіки та юстиції, які представляють партії-партнери політичної сили прем'єра у правлячій коаліції.

Після цього Ріхард Сулік подав у відставку і заявив, що тепер свій пост повинен залишити і прем'єр-міністр Ігор Матович. Раніше партнери по коаліції пригрозили покинути уряд в разі, якщо Матович не піде у відставку до 24 березня.

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28 березня Матович сказав, що він готовий залишити крісло прем'єра за умови перебування в складі нового уряду.