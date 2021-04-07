 Глава МОЗ ФРН хоче вести переговори з Росією щодо вакцини ″Спутник V″ у разі її схвалення в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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Глава МОЗ ФРН хоче вести переговори з Росією щодо вакцини "Спутник V" у разі її схвалення в ЄС

Переговори Берліна і Москви щодо російської вакцини від коронавірусу можуть початися після схвалення препарату в ЄС, заявив глава МОЗ ФРН Єнс Шпан.

Російська вакцина Спутник V від коронавірусу

Російська вакцина "Спутник V" від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив, що хоче вести з Росією двосторонні переговори щодо можливого постачання вакцини "Спутник V" у разі її схвалення в ЄС. Про це він повідомив у четвер, 8 квітня. Однак спочатку препарат має бути схвалений Європейським агентством із лікарських засобів, для чого Москва повинна надати ЄС дані щодо цього препарату, уточнив Шпан.

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За його словами, вакцина потрібна Німеччині протягом найближчих 2-5 місяців, оскільки потім Німеччина зможе забезпечити собі більш ніж достатню кількість доз вакцин.

Напередодні Єврокомісія повідомила, що не планує укладати договір про централізовані поставки "Спутник V" в ЄС, як вона це робила з постачальниками інших вакцин.

Наразі європейський регулятор перевіряє російську вакцину на безпеку використання за тією ж методикою, якою керувався щодо інших препаратів, вже допущених до застосування в ЄС: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

Баварія замовить 2,5 мільйона доз вакцини "Спутник V"

Раніше влада федеральної землі Баварія ще до реєстрації препарату  "Спутник V" в ЄС підписала протокол про наміри замовити 2,5 мільйона доз російської вакцини від коронавірусу.

У разі схвалення вакцини "Спутник V" в ЄС, уряд Баварії підпише відповідний попередній контракт з фірмою-виробником з міста Іллертіссена, де розташовані виробничі потужності дочірнього підприємства російської компанії "Р-Фарм".

Росія зареєструвала "Спутник V" влітку минулого року, ще до третьої фази клінічних досліджень, заявивши про "першу у світі" вакцину від коронавірусу. Така швидка реєстрація наразилася на критику з боку науковців у багатьох країнах. Однак оприлюднені згодом наукові дослідження підтвердили ефективність вакцини.

Про переговори щодо придбання вакцини "Спутник V" заявив нещодавно і уряд Австрії. У Словаччині через закупівлі російської вакцини виникла урядова криза. Також російський препарат був зареєстрований та використовується в Угорщині.

У Брюсселі та деяких європейських столицях також лунають закиди на адресу Москви щодо використання вакцини у пропагандистських цілях.   

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