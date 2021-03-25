В Україну відправили першу партію вакцини проти COVID-19 з Китаю

В Україну у четвер, 25 березня, відправили першу партію із замовлених Києвом 1,915 мільйона доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це повідомило посольство України в Китаї у соцмережі Facebook.

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"Зазначена інактивована вакцина, що була 10 березня зареєстрована міністерством охорони здоров'я України (МОЗ), пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність, і наразі вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо", - йдеться у повідомленні. Зокрема, нею щепився президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Як повідомлялося, Україна в січні уклала контракт на постачання 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac проти коронавірусу виробництва китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech.

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Більше 155 тисяч щеплень в Україні

Нині в Україні для вакцинації від коронавірусу використовують вакцину Covishield, виготовлену Serum Institute of India, яка є ліцензійним аналогом вакцини AstraZeneca.

Глава МОЗ України Максим Степанов повідомив, що з початку кампанії масової вакцинації проти COVID-19 в Україні було щеплено 155 587 людей. Станом на 24 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 341 952 людини.