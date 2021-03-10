МОЗ України зареєстрував китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac

В Україні зареєстрували "для екстреного медичного застосування" китайську вакцину від COVID-19 CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd.Відповідний наказ міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав у вівторок, 9 березня. Текст наказу оприлюднено на сайті міністерства.

Раніше про реєстрацію вакцини повідомила група фармкомпаній "Лекхім", яка займеться поставками цієї вакцини в Україну та є уповноваженим представником китайської Sinovac Biotech. Препарат CoronaVac належить до так званих інактивованих типів вакцин, який активно використовують у світі проти хвороб багато років.

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Раніше у "Лекхім" заявляли, що доставлять перші дози цієї вакцини в Україну до 15 березня. Всього ж цього місяця до України має надійти 700 тисяч доз, повідомляє інформагентство "Інтерфакс-Україна". Україна підписала контракт на постачання 1,9 мільйона доз цієї вакцини. Дотепер в Україні зареєстрували вакцини від коронавірусу компаній Biontech/Pfizer і AstraZeneca.

Нагадаємо, вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Того ж дня до країни прибула перша партія вакцин Covishield, яка є ліцензійною назвою вакцини AstraZeneca під час виробництва в Індії.