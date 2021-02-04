COVID-19: у Китаї схвалили для широкого застосування вакцину Sinovac Biotech

Китайські регулятори у п'ятницю, 5 лютого, схвалили для широкого застосування вакцину проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Тепер в країні нею буде можна вакцинувати усіх осіб. Про це повідомляє інформагенція АР.

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Починаючи з липня 2020 року цю вакцину кололи лише представникам групи пріорітету та високого ризику завдяки екстреному дозволу.

Вакцину CoronaVac схвалили на основі результатів останніх клінічних випробувань за кордоном. При цьому остаточні дані за підсумками аналізу випробувань ще не отримані.

Водночас у Китаї вже застосовують вакцину державної компанії Sinopharm, яку схвалили в грудні 2020 року. Відповідно вакцина компанії Sinovac Biotech стала вже другим препаратом, виробленим у Китаї, який схвалив місцевий регулятор.

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Зазначається, що вже щонайменше 10 країн домовилися про купівлю вакцини. Серед них - Україна. Як повідомлялося, у грудні 2020 року МОЗ України уклало контракт на постачання 1,9 мільйона доз вакцини компанії Sinovac Biotech.

Вакцина CoronaVac є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Це робить можливим її розповсюдження в країнах, де немає достатніх потужностей для зберігання вакцини на кшталт розробки BioNTech/Pfizer, що потребує наднизьких температур.

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