 COVID-19: у Китаї схвалили для широкого застосування вакцину Sinovac Biotech | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: у Китаї схвалили для широкого застосування вакцину Sinovac Biotech

Ця вакцина отримала умовне схвалення. Це означає, що вона дозволена для вакцинації широкого загалу осіб, хоча остаточні дані за підсумками аналізу випробувань ще не отримані.

У Китаї схвалили вакцину від коронавірусу Sinovac

У Китаї схвалили вакцину від коронавірусу Sinovac

Китайські регулятори у п'ятницю, 5 лютого, схвалили для широкого застосування вакцину проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Тепер в країні нею буде можна вакцинувати усіх осіб. Про це повідомляє інформагенція АР.

Читайте також: Наскільки ефективними є китайські вакцини від COVID-19

Починаючи з липня 2020 року цю вакцину кололи лише представникам групи пріорітету та високого ризику завдяки екстреному дозволу.

Вакцину CoronaVac схвалили на основі результатів останніх клінічних випробувань за кордоном. При цьому остаточні дані за підсумками аналізу випробувань ще не отримані.

Водночас у Китаї вже застосовують вакцину державної компанії Sinopharm, яку схвалили в грудні 2020 року. Відповідно вакцина компанії Sinovac Biotech стала вже другим препаратом, виробленим у Китаї, який схвалив місцевий регулятор.

Читайте також: Щеплення від COVID-19: чому Україна обрала китайську вакцину

Зазначається, що вже щонайменше 10 країн домовилися про купівлю вакцини. Серед них - Україна. Як повідомлялося, у грудні 2020 року МОЗ України уклало контракт на постачання 1,9 мільйона доз вакцини компанії Sinovac Biotech.

Вакцина CoronaVac є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Це робить можливим її розповсюдження в країнах, де немає достатніх потужностей для зберігання вакцини на кшталт  розробки BioNTech/Pfizer, що потребує наднизьких температур.

Читайте також: Novavax: що відомо про ще одну перспективну вакцину від коронавірусу

Дивитись відео 05:50

Китайська вакцина CoronaVac: чим вакцинуватимуть українців (08.01.2021)

Також за темою

Coronavirus - Astrazeneca Impfstoff

Вакцина від коронавірусу AstraZeneca має подвійну дію - дослідження 04.02.2021

Вакцина від коронавірусу, що її створила компанія AstraZeneca, має, як свідчить нове дослідження, 76-відсоткову ефективність уже після першого щеплення. Вона також суттєво зменшує ризик передачі вірусу.

China Peking | Sinopharm Impfstoff

Наскільки ефективними є китайські вакцини від COVID-19 29.01.2021

У Китаї розробили три вакцини проти коронавірусу. Одну з них - компанії Sinovac Biotech - вирішила закупити Україна. Але відкритих даних про результати досліджень китайських вакцин обмаль.

Novavax Impfstoff Symbolbild

Novavax: що відомо про ще одну перспективну вакцину від коронавірусу 06.02.2021

Вакцина проти коронавірусу, розроблена американським концерном Novavax, пройшла другу і третю фазу клінічних випробувань і довела свою ефективність, в тому числі, проти мутацій коронавірусу. Що про неї відомо?

Реклама

Докладно

Вакцина американської компанії Novavax показала ефективність і проти британського та південноафриканського варіантів коронавірусу

Novavax: що відомо про ще одну вакцину від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу Novavax довела свою ефективність проти британського варіанту коронавірусу. Що про неї відомо?  

З початку пандемії у Великобританії знищили 50 мільйонів літрів пива

Пандемія: у Великобританії знищили 50 мільйонів літрів пива

У Британській асоціації пива і пабів цю ситуацію охарактеризували як таку, що "розбиває серце".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  