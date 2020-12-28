 ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини BioNTech/Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2021

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Новини

ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини BioNTech/Pfizer

Завдяки цьому рішенню ЮНІСЕФ та Панамериканська організація охорони здоров'я можуть розпочати придбання вакцини та її розподіл серед бідних країн.

ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини BioNTech/Pfizer

ВООЗ дозволила екстрене застосування вакцини BioNTech/Pfizer

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 31 грудня, схвалила екстрене використання вакцини від коронавірусу виробництва BioNTech/Pfizer. Це - перший у світі препарат, який з моменту спалаху пандемії отримав екстрене схвалення на застосування, йдеться у повідомленні на сайті ВООЗ.

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Як пояснили в організації, цей крок дозволяє країнам прискорити власні процедури допуску вакцини з метою її імпорту та розподілу. Також завдяки цьому рішенню Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Панамериканська організація охорони здоров'я зможуть розпочати закуповувати цю вакцину для розподілу в країнах, які цього потребують.

Експерти ВООЗ проаналізували ризики та користь від застосування цієї вакцини і дійшли висновку, що вона відповідає обов'язковим критеріям безпечності та ефективності, встановленим ВООЗ, а переваги використання вакцини для подолання COVID-19 збалансовують потенційні ризики.

Нагадаємо, цю вакцину розробила німецька компанія BioNTech разом із американським партнером Рfizer. Її вже почали використовувати у країнах Євросоюзу, Великобританії, США та інших державах.

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  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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