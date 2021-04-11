У Китаї назвали "непорозумінням" твердження про замалу ефективність власних вакцин

Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу запевнив, що його твердження про занизьку ефективність китайських вакцин від коронавірусу неправильно зрозуміли. Таку заяву чиновник зробив у коментарі китайському державному англомовному виданню Global Times, оприлюдненому в понеділок, 12 квітня.

"То було суцільне непорозуміння", - сказав Гао Фу. За його словами, своїм твердженням щодо необхідності комбінування різних препаратів від коронавірусу він прагнув радше вказати на наукове бачення такого підходу як можливого шляху підвищення імунітету. "Всі науковці у світі мають обдумувати те, як підвищити дієвість" вакцин від коронавірусу, наголосив китайський експерт.

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Як повідомлялося, під час пресконференції в Ченду на південному заході країни Гао Фу зазначив, що розроблені в Китаї препарати від коронавірусу "не надають дуже високого рівня захисту". "Нині офіційно розглядається питання, чи слід нам використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації", - заявив він тоді.

Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, ефективність препарату китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech Ltd. у запобіганні інфікуванню коронавірусом - на рівні в 50,4 відсотка. Водночас за даними самої компанії, препарат запобігає тяжкому перебігу COVID-19 на 80 відсотків. Дві інші вакцини китайської корпорації Sinopharm демонструють ефективність в 79,3 і 72,5 відсотка. Відповідний показник вакцини китайського біофармацевтичного гіганта CanSino - 65 відсотків.

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Використання іноземних препаратів для щеплень від коронавірусу в КНР поки не схвалили.

Українців вакцинуватимуть препаратом від Sinovac

Нагадаємо, що 25 березня до Києва прибула партія у 215 тисяч доз (із запланованих 1,9 мільйона доз) вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

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Міністерство охорони здоров'я України планує використовувати цю вакцину першою чергою для маломобільних груп населення похилого віку. Із 12 квітня її почнуть постачати до українських регіонів.

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