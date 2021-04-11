 У Китаї назвали ″непорозумінням″ твердження про замалу ефективність власних вакцин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2021

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Новини

У Китаї назвали "непорозумінням" твердження про замалу ефективність власних вакцин

У КНР чиновник відхрестився від свого твердження про недостатню ефективність китайських вакцин. Він наголосив на комбінуванні різних препаратів як можливому шляху підвищення імунітету.

Шприц на тлі емблеми китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac

Голова Китайського центру з контролю і профілактики захворювань Гао Фу запевнив, що його твердження про занизьку ефективність китайських вакцин від коронавірусу неправильно зрозуміли. Таку заяву чиновник зробив у коментарі китайському державному англомовному виданню Global Times, оприлюдненому в понеділок, 12 квітня.

"То було суцільне непорозуміння", - сказав Гао Фу. За його словами, своїм твердженням щодо необхідності комбінування різних препаратів від коронавірусу він прагнув радше вказати на наукове бачення такого підходу як можливого шляху підвищення імунітету. "Всі науковці у світі мають обдумувати те, як підвищити дієвість" вакцин від коронавірусу, наголосив китайський експерт.

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Як повідомлялося, під час пресконференції в Ченду на південному заході країни Гао Фу зазначив, що розроблені в Китаї препарати від коронавірусу "не надають дуже високого рівня захисту". "Нині офіційно розглядається питання, чи слід нам використовувати вакцини різних технічних виробництв для процесу імунізації", - заявив він тоді.

Згідно з результатами клінічних випробувань у Бразилії, ефективність препарату китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech Ltd. у запобіганні інфікуванню коронавірусом - на рівні в 50,4 відсотка. Водночас за даними самої компанії, препарат запобігає тяжкому перебігу COVID-19 на 80 відсотків. Дві інші вакцини китайської корпорації Sinopharm демонструють ефективність в 79,3 і 72,5 відсотка. Відповідний показник вакцини китайського біофармацевтичного гіганта CanSino - 65 відсотків.

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Використання іноземних препаратів для щеплень від коронавірусу в КНР поки не схвалили.

Українців вакцинуватимуть препаратом від Sinovac

Нагадаємо, що 25 березня до Києва прибула партія у 215 тисяч доз (із запланованих 1,9 мільйона доз) вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 

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Міністерство охорони здоров'я України планує використовувати цю вакцину першою чергою для маломобільних груп населення похилого віку. Із 12 квітня її почнуть постачати до українських регіонів.

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  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

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    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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