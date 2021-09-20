 Коронавірус: у ВР повідомили про низький рівень вакцинації народних депутатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2021

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Коронавірус: у ВР повідомили про низький рівень вакцинації народних депутатів

Зі слів керівника парламентського комітету з питань охорони здоров'я, рівень вакцинації серед народних депутатів на сьогодні є набагато нижчим, ніж на деяких підприємствах.

Народні депутати у залі засідань Верховної Ради України

Народні депутати у залі засідань Верховної Ради України (фото з архіву)

На засіданні погоджувальної ради у парламенті в понеділок, 20 вересня, керівник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький сказав, що показник рівня вакцинації серед депутатів на сьогодні є набагато нижчим, ніж на деяких підприємствах. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

При цьому Радуцький закликав керівництво парламенту забезпечити додержання норм законодавства про інфекційну безпеку населення і зокрема зобов'язати невакцинованих народних депутатів проходити обов'язковий антиген-тест перед засіданням погоджувальної ради і пленарними засіданнями парламенту.

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"Звертаюся до всього керівництва Верховної Ради, все-таки прошу вас забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо інфекційної безпеки населення, постанов уряду про обов'язкове носіння масок у Верховній Раді... Я пропоную, щоб голови комітетів, керівники фракцій так само вимагали від своїх депутатів... По-друге, я запропонував би, щоб... люди, які не вакциновані, мали перед засіданням погоджувальної ради, перед засіданням Верховної Ради пройти антиген-тест", - сказав Радуцький. Він припустив, що парламентарії можуть "дозволити собі робити це не за бюджет Верховної Ради, а за власні кошти", пише агенція.

Як повідомлялось, спікер парламенту Дмитро Разумков перебуває нині на самоізоляції у зв'язку з повторним зараженням коронавірусом.

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