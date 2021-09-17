Коронавірус: в Італії не пускатимуть на роботу невакцинованих

Італія запроваджує правило про пред'явлення "паспорта здоров'я" усіма, хто виходить на роботу. З 15 жовтня по всій Італії усі працівники перш ніж взятись до роботи мають пред'явити підтвердження про вакцинацію від коронавірусу, негативний тест або дані про одужання від COVID-19. За відсутності так званого паспорта здоров'я до працівників застосовуватимуться санкції. При цьому звільнення працівникам не загрожує.

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"Ми розширили вимогу про наявність "зеленого паспорта" на всі види трудових відносин - від державної служби до приватного сектора, - пояснив на пресконференції ввечері у четвер, 16 вересня міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанза. - І ми зробили це з двох причин: щоб убезпечити місця роботи та посилити нашу вакцинальну кампанію.

"Паспорт здоров'я" в Італії засвідчує наявність щеплень від коронавірусу, негативний тест протягом останніх 48 годин або дані про одужання від легеневих хвороб.

Станом на середину вересня в Італії повністю щеплені від коронавіурсу 75 відсотків людей, старших 12 років.

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Нагадаємо, у Франції у зв'язку з набуттям чинності обов'язкової вакцинації від коронавірусу для доглядальників у лікарнях і будинках для літніх людей, а також для рятувальників, близько трьох тисяч невакцинованих співробітників відсторонили від роботи. Ще кілька десятків працівників вирішили звільнитися, заявив 16 вересня міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.