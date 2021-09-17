 Коронавірус: в Італії не пускатимуть на роботу невакцинованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: в Італії не пускатимуть на роботу невакцинованих

З 15 жовтня кожен працівник в Італії має пред'являти на місці роботи "паспорт здоров'я" з підтвердженням вакцинації від коронавірусу чи негативним тестом.

Венеція у часи пандемії COVID-19

Венеція у часи пандемії COVID-19

Італія запроваджує правило про пред'явлення "паспорта здоров'я" усіма, хто виходить на роботу. З 15 жовтня по всій Італії усі працівники перш ніж взятись до роботи мають пред'явити підтвердження про вакцинацію від коронавірусу, негативний тест або дані про одужання від COVID-19. За відсутності так званого паспорта здоров'я до працівників застосовуватимуться санкції. При цьому звільнення працівникам не загрожує.

Читайте також: Чи варто вакцинуватися від COVID попри ризик міокардиту?

"Ми розширили вимогу про наявність "зеленого паспорта" на всі види трудових відносин - від державної служби до приватного сектора, - пояснив на пресконференції ввечері у четвер, 16 вересня міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанза. - І ми зробили це з двох причин: щоб убезпечити місця роботи та посилити нашу вакцинальну кампанію.

"Паспорт здоров'я" в Італії засвідчує наявність щеплень від коронавірусу, негативний тест протягом останніх 48 годин або дані про одужання від легеневих хвороб.

Станом на середину вересня в Італії повністю щеплені від коронавіурсу 75 відсотків людей, старших 12 років. 

Читайте також: Пандемія COVID-19: перші кроки Європи до нормального життя

Нагадаємо, у Франції у зв'язку з набуттям чинності обов'язкової вакцинації від коронавірусу для доглядальників у лікарнях і будинках для літніх людей, а також для рятувальників, близько трьох тисяч невакцинованих співробітників відсторонили від роботи. Ще кілька десятків працівників вирішили звільнитися, заявив 16 вересня міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

  • Молодь у Нідерландах

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції

    Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.

  • Покращення показників зараження на COVID у Європі

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Дедалі більше країн повертаються до нормального життя

    Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.

  • У Данії скасували всі обмеження через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"

    Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.

  • Ситуація з пандемією у Швеції

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження

    Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.

  • Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID у Німеччині

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"

    Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.

  • Масові протести проти вакцинації у Франції

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    У Франції масові протести проти вакцинації

    Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.

  • Австрія посилює обмеження через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Австрія посилює обмеження через COVID

    У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.

  • Болгарія повернулася до локдауну через COVID

    Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

    Болгарія повернулася до локдауну через COVID

    У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.

    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


DW.COM

Де і які коронавірусні обмеження діють у Євросоюзі (фоторепортаж)

Деякі країни ЄС скасували всі запровадженні через COVID обмеження, навіть соціальне дистанціювання або обов'язковий сертифікат вакцинації, тоді як інші борються з новою хвилею заражень.  

Аудіо й відео до теми

Чому Данія скасувала всі коронавірусні обмеження? "Європа у фокусі" (13.09.2021)  

Реклама

Докладно

Варшава: пам'ятник жертвам радянського вторгнення

Пакт Молотова-Ріббентропа: метаморфози переосмислення

Події вересня 1939 року та їхні наслідки обговорювали учасники конференції у Варшаві.  

Колишня виконавча директорка Світового банку і ниншня глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва

Світовий банк прикрашав рейтинги Китаю - звіт

У здійсненні тиску звинувачують колишню главу Світого банку Крісталіну Георгієву, яка зараз очолює МВФ.  