Де і які коронавірусні обмеження діють у Євросоюзі (фоторепортаж)

Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну

Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції

Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.