 В Україні хочуть ввести обов′язкову вакцинацію від COVID-19, але не для всіх | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.09.2021

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Україна

В Україні хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19, але не для всіх

Держслужбовців різних рівнів та освітян в Україні хочуть зобов’язати робити щеплення проти COVID-19. Обов’язкова вакцинація буде умовою для продовження їхньої подальшої роботи. Профспілки погрожують протестами.

В Україні хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19, але не для всіх

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні останнім часом нестримно повзе вгору. На цьому тлі в уряді серйозно замислились над запровадженням обов'язкової вакцинації для представників певних професій. Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) уже підготувало та оприлюднило на своєму сайті відповідний проєкт наказу. В документі перераховані професії, для яких профілактична вакцинація може стати обов'язковою, якщо немає до цього медичних протипоказань. При цьому у МОЗ посилаються на статтю 12 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Вакцинація від COVID-19: освітяни й держслужбовці пасуть задніх

Обов’язкову вакцинацію пропонується запровадити для представників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів, місцевих державних адміністрацій, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності. Цей перелік, однак, не вичерпний і може бути доповнений в залежності від епідеміологічної ситуації, наголошують у МОЗ.

Впадає в око, що серед перерахованих професій нема, наприклад, медиків та військовослужбовців. Як пояснили в МОЗ, відповідаючи на запит DW, пріоритетні групи, які були визначені першими двома етапами дорожньої карти, а саме - працівники медичної сфери, військовослужбовці ЗСУ, структури МВС, уже досягнули показників понад 80 відсотків охоплення вакцинацією. "Групи з третього етапу - працівники сфери освіти та державні службовці - ще не досягли такого результату охоплення. Тому був визначений саме цей перелік", - кажуть у міністерстві.

За даними МОЗ, станом на сьогодні одну дозу вакцини проти COVID-19 отримали 63 відсотки педагогів від загальної кількості працівників сфери освіти України, а повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли лише 43 відсотки. Зведеної інформації про те, скільки щеплено проти COVID-19 державних службовців, поки що немає.

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Профспілки проти обов'язкової вакцинації

Нині проєкт наказу МОЗ перебуває на етапі громадського обговорення. Його надіслали профспілкам для узгодження. Однак у відповідь отримали жорстку критику й заяви про незгоду щодо обов'язкової вакцинації. Особливо це непокоїть освітян.

"Ми всі за те, щоб була вакцинація, але все це повинно бути не через примус і заборону, а через роз'яснювальну роботу", - каже голова профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов і додає: "Від учителів вимагають вакцинацію, але дитина приходить додому, а там невакциновані батьки. Треба всіх вакцинувати. Чому вчителі стали якимось винятком?".

Профспілка працівників освіти і науки підготувала для уряду юридичне обґрунтування своєї позиції. Її представники вважають, що запропонована урядом ініціатива суперечить національному законодавству, відповідно до якого вакцинація є добровільною. Застосування до працівника заходів примусу або дисциплінарного стягнення за відмову вакцинуватися проти COVID-19 профспілкові активісти називають неправомірним.

"Те, що пропонується - це сучасна кріпатчина, - продовжив Труханов. - Не те щось сказав, чи не хочеш вакцинуватись - тебе можна звільнити. Нам розказують вже, що позвільняють, позакривають, знімуть надбавки. Проти цього люди і виступають, бо порушуються їхні права".

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Рівень смертності від COVID-19 виправдовує обов'язкову вакцинацію

Правозахисники вважають, що у цій ситуації варто шукати баланс дотримання прав. За словами голови правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євгена Захарова, демократичність полягає у повазі до прав людини, які закінчуються там, де починаються права іншої людини. Він вважає, що у цій ситуації, коли смертність від COVID-19 висока і дослідження доводять, що зараз інфікуються коронавірусом в основному люди, які не вакциновані, уряд може вимагати обов'язкової вакцинації від певної категорії населення.

"Є багато людей, яким протипоказано робити щеплення, або діти. Треба зважати на них, адже невакцновані можуть їх заражати на COVID-19 тільки через те, що свідомо не хочуть робити щеплення", - вважає Захаров.

Профспілкові активісти погрожують протестами, якщо не захворіють

При цьому правозахисник переконаний, що правове обґрунтування щодо обов'язкової вакцинації не може ґрунтуватися на наказі МОЗ. Для того, аби не було соціального незадоволення потрібно ухвалити зміни до відповідних законів і лише тоді зобов'язувати окремі категорії громадян вакцинуватися.

Тим часом Федерація профспілок України на 7 жовтня запановувала всеукраїнську акцію протесту. Серед вимог до влади буде і вимога відмовитися від ідеї запровадження обов'язкової вакцинації для окремих професій. Однак вона відбудеться лише, коли буде кому протестувати, кажуть у Профспілці працівників освіти й науки України, адже нині у профспілці багато людей хворіє.

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    Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков


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