 В Україні за добу підтвердили 9666 нових випадків СOVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2021

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Новини

В Україні за добу підтвердили 9666 нових випадків СOVID-19

В Україні зафіксували новий стрибок кількості заражень коронавірусом, госпіталізацій і померлих від наслідків, які він спричинив. За останню добу зареєстровано 9666 нових інфікувань.

Лікарня на Львівщині

В Україні зафіксували новий стрибок кількості заражень коронавірусом

В Україні станом на ранок середи, 29 вересня, зафіксовано 9666 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 2855 людей, а померли 217 осіб, одужала - 3281 людина, повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я України у своєму Telegram-каналі "Коронавірус інфо".

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях. У Києві зафіксовано 583 випадки. За весь час пандемії в Україні коронавірусом в Україні інфікувалися понад 2,4 мільйона осіб. Водночас 56 080 з них померли, а понад 2,2 мільйона - одужали.

У попередні дні в Україні фіксували такі показники захворюваності: 28 вересня було зафіксовано 6552 нові випадки захворювання на СOVID-19, 27 вересня зафіксовано 3007  випадків СOVID-19, 26 вересня - 4 647 нових випадків СOVID-19, 25 вересня - 8267 нових випадків, 24 вересня - 9058 нових захворювань на СOVID-19.

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