Через коронавірус у світі скоротилась середня тривалість життя - дослідження

Пандемія COVID-19 не тільки спричинила кілька мільйонів смертей по всьому світу, але і негативно вплинула на тривалість життя. Згідно з даними дослідження Оксфордського університету, опублікованого у понеділок, 27 вересня, тривалість життя в деяких країнах скоротилася більш різко, ніж за десятиліття.

У Великобританії, Італії чи Бельгії протягом пандемії загальна тривалість життя скоротилась так сильно, як це востаннє спостерігалось під час Другої світової війни.

Дослідники оцінили дані з 29-ти країн. У 2020 році середня тривалість життя у 27 країнах скоротилася більш ніж на пів року у порівнянні з 2019 роком. Найбільше страждають чоловіки у США: згідно з дослідженням, тривалість їхнього життя скоротилася на понад два роки. На другому місці чоловіки в Литві - тривалість їхнього життя скоротилась на 1,7 року.

"Хоча ми знаємо, що існує кілька проблем, пов'язаних з підрахунком смертей від COVID-19, як-от помилкове тестування або неправильна класифікація, той факт, що наші результати підкреслюють такий великий вплив, що безпосередньо пов'язаний з COVID-19, показує, який це руйнівний шок для багатьох країн", - наголосив співавтор дослідження Ріді Каш'яп.