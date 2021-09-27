 Через коронавірус у світі скоротилась середня тривалість життя - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2021

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Новини

Через коронавірус у світі скоротилась середня тривалість життя - дослідження

У деяких країнах середня тривалість життя під час пандемії COVID-19 скоротилась так, як під час Другої світової війни. Найбільше це торкнулось чоловіків у США.

Через коронавірус тривалість життя людей у світі скорочується

Через коронавірус тривалість життя людей у світі скорочується

Пандемія COVID-19 не тільки спричинила кілька мільйонів смертей по всьому світу, але і негативно вплинула на тривалість життя. Згідно з даними дослідження Оксфордського університету, опублікованого у понеділок, 27 вересня, тривалість життя в деяких країнах скоротилася більш різко, ніж за десятиліття.

У Великобританії, Італії чи Бельгії протягом пандемії загальна тривалість життя скоротилась так сильно, як це востаннє спостерігалось під час Другої світової війни.

Дослідники оцінили дані з 29-ти країн. У 2020 році середня тривалість життя у 27 країнах скоротилася більш ніж на пів року у порівнянні з 2019 роком. Найбільше страждають чоловіки у США: згідно з дослідженням, тривалість їхнього життя скоротилася на понад два роки. На другому місці чоловіки в Литві - тривалість їхнього життя скоротилась на 1,7 року.

"Хоча ми знаємо, що існує кілька проблем, пов'язаних з підрахунком смертей від COVID-19, як-от помилкове тестування або неправильна класифікація, той факт, що наші результати підкреслюють такий великий вплив, що безпосередньо пов'язаний з COVID-19, показує, який це руйнівний шок для багатьох країн", - наголосив співавтор дослідження Ріді Каш'яп.

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