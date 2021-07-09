Коронавірус негативно вплинув на середню тривалість життя в Німеччині

У порівнянні з періодом 2017-2019 років, середня тривалість життя в Німеччині майже не збільшилася. До пандемії COVID-19 приріст тривалості життя становив в середньому 0,1 року за кожен трирічний період.
У Німеччині на тлі пандемії COVID-19 майже не змінилася середня тривалість життя. Як повідомило в п'ятницю, 9 липня, Федеральне статистичне відомство, народжена в період з 2018 до 2020 року дівчинка може прожити в середньому 83,4 року, а хлопчик - 78,6 року.
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У порівнянні з таблицею смертності за 2017-2019 роки, середня тривалість життя хлопчиків зросла лише на 0,01, а дівчаток - на 0,04 року. Причина фактичної стагнації даного показника пов'язана з високим рівнем смертності, що фіксувався наприкінці 2020 року під час другої хвилі пандемії, наголошують у відомстві. Раніше середня тривалість життя в ФРН приростала з 2007-2008 року в середньому на 0,1 року за кожен трирічний період.
Аналіз даних за віковими категоріями показує, що впродовж 2020 року, в порівнянні з попереднім роком, смертність у ФРН особливо помітно зросла серед чоловіків і жінок старше 75 років. Так само зріс загальний коефіцієнт смертності, який розраховується на одну тисячу населення без урахування статі й віку.
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99 відсотків потенційних препаратів для лікування від коронавірусу зазнали фіаско під час досліджень. Тож не варто сподіватися на швидке винайдення ліків, що можуть різко знизити смертність пацієнтів, каже вчений з ФРН.