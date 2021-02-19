 Смертність у ФРН у 2020 році зросла на п′ять відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2021

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Новини

Смертність у ФРН у 2020 році зросла на п'ять відсотків

У 2020 році у Німеччині померли на п'ять відсотків більше людей, ніж у 2019 році. При цьому неможливо точно оцінити вплив пандемії на рівень смертності в країні.

У 2020 році у Німеччині померли на п'ять відсотків більше людей, ніж у 2019 році

У 2020 році у Німеччині померли на п'ять відсотків більше людей, ніж у 2019 році

У 2020 році у Німеччині померли 986 тисяч людей, це - на 46 480 осіб більше, ніж роком раніше. Таким чином смертність у 2020 році зросла у порівнянні з 2019-м роком приблизно на п'ять відсотків, свідчать дані Федерального статистичного відомства Німеччини, опубліковані у понеділок, 26 квітня.

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При цьому відомство не визначило можливий вплив пандемії коронавірусу на смертність у Німеччині. Однак воно зазначило, що більша кількість померлих частково пов'язана з демографічними та календарними аспектами: 2020 рік був високосним і один додатковий день додав приблизно три тисячі смертей до статистики порівняно з попереднім роком.

Крім того, якби й надалі продовжувалась тенденція щодо збільшення тривалості життя та були враховані передбачувані зрушення у віковій структурі населення, тоді б збільшення смертності у 2020 році очікувалось б на рівні одного-двох відсотків, зазначається у статистичному відомстві.

За його даними, у 2019 році у Німеччині всього померли 939 520 людей, у 2018 році - 954 874, а 2017 році -  932 272.

За даними Інституту Роберта Коха (RKI), станом на 26 квітня у Німеччині померли 81 624 людини, в яких було підтверджено інфікування коронавірусом.

Народжуваність у Німеччині

Водночас у 2020 році у Німеччині народилися близько 773 тисяч дітей. Це - приблизно на 5 тисяч або на 0,6 відсотка менше, ніж у 2019 році. Таким чином, у країні триває тендеція щодо падіння кількості новонароджених, яка почалася після останнього різкого зростання народжуваності у ФРН у 2016 році.

Таким чином від'ємне сальдо природного приросту населення, тобто різниця між кількістю померлих і новонароджених у 2020 році, становить близько 212 тисяч осіб. У 2019 році аналогічна різниця складала 161 тисячу людей.

Також у ФРН у 2020 році було зареєстровано близько 373 тисяч шлюбів, що приблизно на 43 тисячі або на десять відсотків менше, ніж у 2019 році.

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