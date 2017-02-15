Жінки у Німеччині заробляють на 18 відсотків менше за чоловіків

Жінки у Німеччині в 2020 році в середньому заробляли значно менше за чоловіків. При цьому гендерний розрив у оплаті праці скоротився на 1 відсотковий пункт до 18 відсотків у порівнянні з даними за 2019 рік. Про це у вівторок, 9 березня, повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини.

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За його даними, минулого року середній заробіток жінок до сплати податків та інших обов'язкових платежів становив 18,62 євро за годину, а чоловіків - 22,78 євро, що на 4,16 євро більше. У 2019 році ця різниця становила 4,28 євро.

При цьому варто зауважити, що протягом останніх 15 років розрив між зарплатами жінок і чоловіків поступово скорочується. У 2006 році він становив 23 відсотки, у 2018 році - 20 відсотків, у 2019 році - 19 відсотків.

Також цей показник коливається в залежності від німецьких регіонів. Зокрема, у Західній Німеччині він вищий і становив у 2020 році 20 відсотків. Водночас у Східній Німеччині (без Берліна) він був на рівні 6 відсотків.

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У більшості випадків різниця у зарплатах пояснюється структурними причинами - жінки частіше працюють на низькооплачуваних роботах, рідше отримують керівні посади, а також змушені йти у відпустки для догляду за дітьми або з інших особистих причин. Також жінки все частіше працюють на посадах з неповним робочим графіком.

Утім, навіть за умови виконання однакової роботи та порівняно однакових професійних кваліфікацій жінки все одно заробляють на 6 відсотків менше, ніж чоловіки. Ці дані базуються на показниках 2018 року.

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