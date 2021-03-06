 Жінки на ринку праці Німеччини: нижчі зарплати та вище безробіття | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2021

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Жінки на ринку праці Німеччини: нижчі зарплати та вище безробіття

Внаслідок пандемії у Німеччині жінки частіше втрачали роботу, ніж чоловіки. Також жінки все ще заробляють значно менше у порівнянні з чоловіками.

Жінки у Німеччині заробляють все ще значно менше, ніж чоловіки

Жінки у Німеччині заробляють все ще значно менше, ніж чоловіки

Пандемія коронавірусної хвороби спричинила на ринку праці Німеччини більше негативних наслідків для жінок, ніж для чоловіків. У період з лютого 2020 року по січень 2021 року кількість безробітних серед жінок зросла на 5,7 відсотка, а серед чоловіків - на 1,8 відсотка. Про це свідчать дані Федерального агентства праці Німеччини, підготовлені на запит фракції Лівої партії у Бундестазі, повідомляє у неділю, 7 березня, інформагенція dpa.

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У певних сферах зайнятості, які змушені були зупинити або суттєво скоротити свою діяльність, саме жінки здебільшого ставали безробітними. У сфері "мистецтво, розваги, інші послуги, надання послуг у приватних домогосподарствах" серед тих, хто втратив роботу у цей період, жінки становлять 60 відсотків, а у сфері охорони здоров'я та соціальних послуг - навіть 77 відсотків.

Жінки зароблять менше за чоловіків

За даними Федерального агентства праці станом на кінець 2019 року жінки у Німеччині й надалі заробляли менше за чоловіків. Середня заробітна плата до сплати податків у ФРН у жінок становила 3117 євро, а у чоловіків - 3560 євро.

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Частка тих, хто отримує низьку зарплату, серед чоловіків становила 15,5 відсотка, а серед жінок - 25,8 відсотка. Найбільшу різницю в зарплатах між чоловіками та жінками зафіксували у сфері мистецтва, розваг та інших послуг. Тут медіанна зарплата у жінок була на 23,77 відсотка нижчою, ніж у чоловіків - 2619 євро проти 3436 євро. А в абсолютних цифрах найбільший розрив можна простежити серед осіб, які зайняті у сфері фінансових та страхових послуг. Тут жінки отримували в середньому 4336 євро, що на 1314 євро менше від зарплат чоловіків.

Представниця Лівої партії Сабіне Ціммерманн (Sabine Zimmermann), коментуючи дані агентства праці, наголосила, що жінки у Німеччині все ще перебувають у нерівному становищі на ринку праці порівняно з чоловіками. За її словами, федеральний уряд повинен створити правила для однакової оплати за однакову роботу для обох статей.

Напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel)  закликала до подальших зусиль на шляху до гендерної рівності. Вона зауважила, що "таланти та перспективи обох статей" мають величезне значення - "особливо зараз під час глобальної пандемії". Вона закликала до рівності в оплаті праці чоловіків та жінок.

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