Меркель закликала до рівності в оплаті праці чоловіків та жінок

Перед Міжнародним жіночим днем канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала до подальших зусиль на шляху до гендерної рівності.

"Поглянувши на склад керівництва у бізнесі, а також у політиці, ми побачимо, що ми ще не досягли цієї мети", - сказала Меркель у щотижневому відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 6 березня.

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Вона зауважила, що "таланти та перспективи обох статей" мають величезне значення - "особливо зараз під час глобальної пандемії". Ось чому "паритет у всіх сферах життя суспільства" є необхідним, вважає канцлерка ФРН. У цьому контексті вона наголосила, що "жінки нарешті повинні мати можливість заробляти стільки ж, як і чоловіки".

За словами Меркель, криза, спричинена пандемією, не повинна призвести до того, що "ми повернемося до деяких рольових моделей, які, як ми вважали, вже подолали".

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Канцлерка звернула увагу, що в часи пандемії все більше жінок змушені одночасно допомагати дітям із шкільним навчанням вдома, доглядати за ними, а також працювати над власною кар'єрою. За її словами, особливі виклики постали передусім перед жінками, які працюють у соціальній сфері.

"Понад 75 відсотків працівників галузі охорони здоров'я - від терапевтів до персоналу у лікарнях, медичних лабораторіях та аптеках - це жінки", - сказала Меркель. "При цьому на керівних посадах тут лише близько 30 відсотків - жінки", - підкреслила канцлерка.

Меркель наголосила, що не може так бути, "щоб жінки відігравали значну роль у нашому суспільстві і водночас не могли на рівні з чоловіками брати участь в ухваленні важливих рішень у політиці, економіці та суспільстві".

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