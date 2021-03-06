 Меркель закликала до рівності в оплаті праці чоловіків та жінок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2021

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Меркель закликала до рівності в оплаті праці чоловіків та жінок

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель наголосила, що "жінки нарешті повинні мати можливість заробляти стільки ж, як і чоловіки".

Канцлерка Німеччини Анґели Меркель

Канцлерка Німеччини Анґели Меркель

Перед Міжнародним жіночим днем канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel)  закликала до подальших зусиль на шляху до гендерної рівності.

"Поглянувши на склад керівництва у бізнесі, а також у політиці, ми побачимо, що ми ще не досягли цієї мети", - сказала Меркель у щотижневому відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 6 березня.

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Вона зауважила, що "таланти та перспективи обох статей" мають величезне значення - "особливо зараз під час глобальної пандемії". Ось чому "паритет у всіх сферах життя суспільства" є необхідним, вважає канцлерка ФРН. У цьому контексті вона наголосила, що "жінки нарешті повинні мати можливість заробляти стільки ж, як і чоловіки".

За словами Меркель, криза, спричинена пандемією, не повинна призвести до того, що "ми повернемося до деяких рольових моделей, які, як ми вважали, вже подолали".

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Канцлерка звернула увагу, що в часи пандемії все більше жінок змушені одночасно допомагати дітям із шкільним навчанням вдома, доглядати за ними, а також працювати над власною кар'єрою. За її словами, особливі виклики постали передусім перед жінками, які працюють у соціальній сфері.  

"Понад 75 відсотків працівників галузі охорони здоров'я - від терапевтів до персоналу у лікарнях, медичних лабораторіях та аптеках - це жінки", - сказала Меркель. "При цьому на керівних посадах тут лише близько 30 відсотків - жінки", - підкреслила канцлерка.

Меркель наголосила, що не  може так бути, "щоб жінки відігравали значну роль у нашому суспільстві і водночас не могли на рівні з чоловіками брати участь в ухваленні важливих рішень у політиці, економіці та суспільстві".

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