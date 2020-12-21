Уряд ФРН запроваджує квоти для жінок на керівних посадах у компаніях

Уряд Німеччини в середу, 6 січня, вирішив запровадити для жінок гендерні квоти для керівних посад у великих німецьких компаніях, де в радах директорів понад три особи. Відповідно до законопроєкту, який ще має бути підтриманий Бундестагом, великі компанії, які налічують чотири і більше керівних посади, мають призначати до ради директорів як мінімум одну жінку, передає агентство AFP.

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За словами міністерки юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), це рішення є "дуже сильним сигналом". Вона закликала компанії "скористатися можливостями, які надають висококваліфіковані жінки".

Нагадаємо, що 8 липня уряд Німеччини ухвалив національну стратегію, яка покликана сприяти встановленню гендерної рівності. В цій стратегії визначені цілі для всіх урядових відомств, включаючи скорочення гендерного розриву в оплаті праці і збільшення частки жінок в бізнесі і політиці.

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Цей план передбачає приділення особливої уваги балансу між роботою та особистим життям і тому факту, що жінки частіше працюють неповний робочий день або взагалі не працюють через сімейні обставини. Також програма покликана збільшити кількість жінок на керівних посадах, в тому числі на державній службі, і на збільшення їхньої ролі в політиці.

Згідно з індексом 2019 року від Європейського інституту гендерної рівності, Німеччина перебуває нижче середньоєвропейського рівня у цьому питанні.