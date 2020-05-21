Верховна Рада зробила крок до заборони сексистської реклами

Підтриманий народними депутатами законопроєкт пропонує заборонити показ оголених частин тіла й сексуальних натяків з метою залучення уваги споживачів до пропонованих товарів і послуг.
Верховна Рада України схвалила законопроєкт, покликаний удосконалити правове регулювання у галузі реклами, що стосується протидії дискримінації за ознакою статі. За законопроєкт № 3427 "Про внесення змін до закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі" у першому читанні проголосували у четвер, 4 березня, 226 народних депутатів.
Пропоновані зміни визначають у законодавстві такі поняття, як дискримінаційна реклама та дискримінаційна реклама за ознакою статі. Зміни також пропонують впровадити відповідальність за порушення законодавства про рекламу та посилити захист прав споживачів реклами.
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У проєкті закону прописано, що дискримінаційною рекламою за ознакою статі є реклама, яка містить твердження і/або зображення про інтелектуальний, фізичний, соціальний або інший вид переваги однієї статі над іншою.
Крім того, до дискримінаційної реклами за ознакою статі належить реклама, яка принижує гідність людини за ознакою статі. Під це визначення підпадають і рекламні ролики або плакати, що демонструють насильство за ознакою статі, містять зображення тіла або частини тіла людини винятково як сексуального об'єкта з метою залучення уваги споживача та/або натяки, слова, звуки чи зображення на сексуальні відносини, що не мають прямого стосунку до рекламованого продукту або способу його вживання, повідомляє агенція “Інтерфакс-Україна”.
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