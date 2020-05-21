 Верховна Рада зробила крок до заборони сексистської реклами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2021

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Новини

Верховна Рада зробила крок до заборони сексистської реклами

Підтриманий народними депутатами законопроєкт пропонує заборонити показ оголених частин тіла й сексуальних натяків з метою залучення уваги споживачів до пропонованих товарів і послуг.

Сексизм у рекламі

Верховна Рада України схвалила законопроєкт, покликаний удосконалити правове регулювання у галузі реклами, що стосується протидії дискримінації за ознакою статі. За законопроєкт № 3427 "Про внесення змін до закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі" у першому читанні проголосували у четвер, 4 березня, 226 народних депутатів.

Пропоновані зміни визначають у законодавстві такі поняття, як дискримінаційна реклама та дискримінаційна реклама за ознакою статі. Зміни також пропонують впровадити відповідальність за порушення законодавства про рекламу та посилити захист прав споживачів реклами.

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У проєкті закону прописано, що дискримінаційною рекламою за ознакою статі є реклама, яка містить твердження і/або зображення про інтелектуальний, фізичний, соціальний або інший вид переваги однієї статі над іншою.

Жодного сексизму в рекламі будматеріалів

Крім того, до дискримінаційної реклами за ознакою статі належить реклама, яка принижує гідність людини за ознакою статі. Під це визначення підпадають і рекламні ролики або плакати, що демонструють насильство за ознакою статі, містять зображення тіла або частини тіла людини винятково як сексуального об'єкта з метою залучення уваги споживача та/або натяки, слова, звуки чи зображення на сексуальні відносини, що не мають прямого стосунку до рекламованого продукту або способу його вживання, повідомляє агенція “Інтерфакс-Україна”.

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