 Німецький вчений: 99 відсотків спроб створити ліки від COVID-19 невдалі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

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Новини

Німецький вчений: 99 відсотків спроб створити ліки від COVID-19 невдалі

99 відсотків потенційних препаратів для лікування від коронавірусу зазнали фіаско під час досліджень. Тож не варто сподіватися на швидке винайдення ліків, що можуть різко знизити смертність пацієнтів, каже вчений з ФРН.

Пацієнти з коронавірусом у переповненій лікарні в Бразилії

Пацієнти з коронавірусом у переповненій лікарні в Бразилії

Вчені не сподіваються на швидке винайдення ліків, які можуть різко знизити смертність пацієнтів з коронавірусом в умовах інтенсивної терапії. Про це заявив директор клініки інтенсивної терапії Університетського медичного центру Гамбург-Еппендорф Штефан Клюґе (Stefan Kluge), повідомляє у неділю, 4 квітня, німецька медіакомпанія Deutschlandfunk.

Під час пандемії на такі ліки покладались великі надії. Втім, 99 відсотків потенційних препаратів зазнали фіаско під час досліджень, наголосив Клюґе, який є координатором Німецької міждисциплінарної асоціації інтенсивної терапії та екстреної медицини (DIVI).

До цього часу ліки зазвичай застосовуються для полегшення симптомів у хворих  на COVID-19. У лікарнях часто використовують відомий протизапальний препарат дексаметазон. Він призначений для уповільнення надмірної імунної реакції, яка часто виникає при коронавірусі.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 4 квітня у всьому світі загалом коронавірусом інфікувалось вже понад 130,9 мільйона осіб. Від хвороби COVID-19 померли 2,84 мільйона людей.

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